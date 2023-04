L'appuntamento con Uomini e donne è confermato per la giornata di oggi, mercoledì 19 aprile 2023, quando su Canale 5 andrà in onda una nuova attesissima puntata che mescolerà come sempre trono classico e over.

I colpi di scena non mancheranno, dato che al centro dell'attenzione continueranno ad esserci le vicende della tronista Nicole, costantemente al centro delle polemiche.

E, questa volta, Nicole metterà in discussione il comportamento di Carlo, uno dei pretendenti che sembrava essere giunto al rush finale di questa avventura in studio.

Nicole dubita di Carlo: anticipazioni Uomini e donne 19 aprile 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni su questa nuova puntata di Uomini e donne del 19 aprile, rivelano che ci sarà spazio ancora per le vicende di Nicole.

La tronista si ritroverà al centro dell'attenzione in studio per i suoi dubbi sul conto del giovane corteggiatore Carlo, che sembrava essere uno dei favoriti per la scelta finale.

Dopo le ultime esterne, la tronista ha iniziato ad avere dei dubbi sul suo conto e, in studio, non ha nascosto le sue titubanze sul ragazzo.

Il motivo? Nicole finirà per mettere in dubbio Carlo, dopo aver scoperto che il ragazzo non si interesserebbe di lei più di tanto durante la settimana.

Carlo spiazza Nicole in studio: anticipazioni Uomini e donne del 19 aprile

In pratica, la tronista, ha scoperto che Carlo non chiederebbe informazioni sul suo conto e per tale motivo ha messo in dubbio l'interesse del ragazzo.

Secondo Nicole, lui non proverebbe un sentimento autentico nei suoi confronti, motivo per il quale ha esplicato i suoi dubbi e i suoi sospetti sul pretendente.

La reazione di Carlo, però, non si è fatta attendere: il ragazzo ha rigettato al mittente la accuse e i sospetti che sono stati mossi dalla tronista, rivelando di essere pronto anche ad andare via subito dalla trasmissione con lei.

Basterà la dimostrazione del corteggiatore per mettere a tacere i dubbi della tronista? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di questa stagione.

Luca ritrova Valentina: anticipazioni Uomini e donne del 19 aprile

Spazio anche alle vicende di Luca Daffré: le anticipazioni di questa nuova puntata di Uomini e donne prevista il 19 aprile 2023, rivelano che il tronista avrà modo di rivedere in studio una sua vecchia conoscenza.

Trattasi di Valentina, una ragazza che ha chiesto alla redazione di poterlo conoscere anche se in realtà i due avrebbero avuto già modo di sentirsi in passato.

Luca, infatti, confesserà di conoscere già Valentina e di averla tra gli amici di Instagram: fatta questa precisazione, il tronista deciderà comunque di tenerla in studio tra le sue pretendenti.