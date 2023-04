Terra amara continua ad appassionare milioni di telespettatori con le vicende delle due famiglie più importanti di Cukurova. Grazie ale puntate andate già in onda in Turchia è possibile conoscere delle anticipazioni che annunciano momenti molto emozionanti e grandi colpi di scena. Presto Zuleyha verrà a sapere che Yilmaz ha ucciso Ercument e sarà in pena per il suo destino. La donna gli chiederà un incontro per avvisarlo del fatto che potrebbe essere presto accusato da Demir, ma questo avrà delle gravi conseguenze sulla sua vita.

Anticipazioni Terra amara: Demir accusato per l'omicidio di Ercument

Le anticipazioni di Terra Amara, provenienti dalle puntate già trasmesse in Turchia, raccontano che a Villa Yaman arriverà la polizia a turbare gli animi. Sulla scrivania del procuratore di Adana ci sarà una lettera anonima che accusa Demir per l'omicidio di Ercument e la situazione andrà chiarita. Il figlio di Hunkar si ritroverà a parlare con la madre dell'arrivo delle forze dell'ordine e del fatto che dovrà testimoniare per discolparsi dall'ingiusta accusa, aggiungendo di avere il sospetto che dietro tutto ci sia Sermin. "Se il pubblico ministero insiste dirò la verità, che Yilmaz è il vero responsabile dell'omicidio", ammetterà Demir a sua madre.

Ad ascoltare questa conversazione, tuttavia, ci sarà Zuleyha.

Anticipazioni prossime puntate: Zuleyha incontrerà Yilmaz e Mujgan li seguirà

Nelle prossime puntate di Terra amara, Zuleyha apprenderà che Yilmaz ha ucciso il cugino di Demir e presto potrebbe essere accusato. La donna sarà molto preoccupata per il destino dell'uomo che ama e non esiterà a chiamarlo per proteggerlo.

I due ex fidanzati si daranno appuntamento alla capanna del bosco, ma Mujgan sentirà tutto e seguirà di nascosto il marito. Appena vedrà Yilmaz, Zuleyha gli chiederà subito se è vero che ha ucciso Ercument e vedendola in difficoltà l'uomo avrà un gesto d'affetto nei suoi confronti. Successivamente Yilmaz racconterà alla moglie di Demir di aver ucciso Ercument per difendere Gulten, che era stata abusata da lui.

I due ex fidanzati si abbracceranno, ma non avranno idea che Mujgan sta registrando tutto e questo avrà delle conseguenze pesantissime per il futuro.

Demir vedrà l'incontro di sua moglie e Yilmaz registrato a Mujgan e sarà furioso

Dando uno sguardo alle anticipazioni di Terra amara, nelle puntate successive la moglie di Yilmaz penserà soltanto a vendicarsi di Zuleyha e lo farà consegnando la registrazione a Demir. L'uomo andrà su tutte le furie, arrivando quasi a togliere la vita alla moglie. La delusione di Demir sarà così forte che quando Zuleyha tornerà alla villa, ancora ferita, non avrà nessuna intenzione di farla rientrare a casa e la terrà lontana dai suoi figli per moltissimo tempo.