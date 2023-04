Federico Nicotera rompe il silenzio su suo padre dopo l'esperienza a Uomini e donne. In questi mesi di permanenza nello studio del talk show del pomeriggio di Maria De Filippi, il giovane tronista romano ha avuto modo di parlare sempre della sua mamma e delle sue amate sorelle, ma non ha mai proferito parola sul padre.

Il motivo di questo silenzio, Federico lo ha spiegato nel corso di una nuova intervista concessa a Verissimo, il talk show del fine settimana condotto da Silvia Toffanin, dove ha svelato per la prima volta delle violenze domestiche subite assieme a sua mamma e alle sue sorelle, da parte del padre.

La verità di Federico Nicotera dopo Uomini e donne

Nel dettaglio, questo fine settimana Federico Nicotera ha avuto modo di raccontarsi a cuore aperto in una lunga intervista a Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin.

L'ex tronista di Uomini e donne ha preso parte alla trasmissione assieme alla sua fidanzata Carola: i due hanno raccontato l'evolversi della loro storia d'amore a distanza di quasi un mese dall'addio al programma e in più Federico ha raccontato degli aspetti inediti della sua infanzia.

Per la prima volta, infatti, l'ex tronista ha rotto il silenzio sul suo papà rivelando di non aver più alcun rapporto con lui, per le violenze domestiche subite negli anni dell'infanzia.

'Vedere mamma massacrata per terra', Federico rompe il silenzio sul papà

"Lui faceva uso di sostanze stupefacenti, questo influisce sullo stato psicofisico di una persona. Ho delle scene in testa indelebili: vedere tua mamma massacrata per terra, non potrei mai perdonare una cosa del genere", ha dichiarato Federico a Verissimo visibilmente provato.

"Sono uno che non porta rancore, mamma mi ha sempre insegnato che l'amore porta amore, ma su questo non sono abbastanza maturo, ma non lo ritengo un papà", ha proseguito ancora l'ex tronista di Uomini e donne in quel momento supportato dalla sua amata Carola, che gli teneva la mano in studio.

'Abbiamo avuto scontri fisici', la confessione dell'ex tronista Federico sul padre

"Ci sono stati episodi in cui io e lui abbiamo avuto scontri fisici, per evitare che si scagliasse contro mamma. Mi sono dovuto intromettere con la forza. Fortunatamente non ha mai fatto nulla nei confronti delle mie due sorelle", ha proseguito ancora l'ex tronista di Uomini e donne nel suo racconto emozionante a Verissimo.

Insomma, un passato non facile per Federico che adesso si gode la sua nuova storia d'amore con la bella Carola.

Tra i due prosegue tutto nel migliore dei modi e nel corso della chiacchierata a Verissimo, hanno svelato di aver scelto di intraprendere già la convivenza assieme.