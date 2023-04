Nell'attesa che su Canale 5 venga trasmessa la puntata di Uomini e Donne dedicata al tutti contro Paola e alle frecciatine tra Roberta e Nicole, i fan si sono accorti di un dettaglio che potrebbe diventare rilevante per le dinamiche future della trasmissione. Come hanno documentato alcuni utenti di Twitter il 17 aprile, Ida Platano ha postato sui social la canzone che l'ex Riccardo Guarnieri aveva scelto per accompagnare un suo selfie di un'ora prima.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Sta facendo discutere una mossa social che Ida ha fatto nel pomeriggio di lunedì 17 aprile.

Su Twitter, infatti, in tanti stanno commentando la scelta della parrucchiera di usare come sottofondo musicale di una sua Instagram Stories la stessa canzone che Riccardo ha pubblicato un'ora prima sul suo account.

Dando un'occhiata ai profili dei due ex fidanzati, è possibile notare che entrambi hanno postato il brano "Unstoppable" di Sia: il cavaliere, però, l'ha fatto prima non potendo quindi sapere che la dama avrebbe "imitato" il suo gesto.

Guarnieri ha optato per questo pezzo per accompagnare un selfie che si è scattato in macchina per dare il "buongiorno" ai suoi follower; Platano, invece, ha unito questa hit ad un post dedicato al suo segno zodiacale.

I pareri di chi guarda Uomini e Donne

Alcuni attenti spettatori di Uomini e donne, dunque, hanno messo a confronto le due Stories che Ida e Riccardo hanno pubblicato a circa un'ora di distanza l'uno dall'altro, soprattutto sottolineando la stessa canzone.

"Lei non è la prima volta che fa questi giochetti", "Effettivamente nemmeno io lo supererei Riccardo", "Molto sospetto", "Forse è una coincidenza, ma lei l'ha già fatto con la canzone di Shakira", "Oddio", questi sono solo alcuni dei commenti che sono apparsi su Twitter dopo che qualcuno ha acceso i riflettori sulla cosa.

I due non si vedono da mesi, ovvero da quando la parrucchiera è stata ospite del dating-show proprio per un confronto con il cavaliere che aveva punzecchiato lei ed il fidanzato Alessandro Vicinanza in un'intervista.

In quell'occasione volarono parole grosse e i due uomini sfiorarono anche la rissa, che però non è mai stata trasmessa su Canale 5.

Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne

Di recente Ida è stata al centro del Gossip per una presunta crisi in corso con Alessandro: visto che la dama non si è esposta quando il fidanzato è stato in ospedale per accertamenti, alcuni avevano pensato ci fosse "maretta" tra loro.

In realtà, lo scorso weekend Platano è volata a Salerno per stare un po' di tempo con la sua dolce metà: le foto e i video che i due hanno pubblicato sul web tra sabato e domenica hanno scacciato via tutte le chiacchiere che circolavano sul loro conto.

Tornando a Uomini e Donne, il 15 e il 16 aprile sono state registrate due nuove puntate: le anticipazioni parlano soprattutto di una serie di accese discussioni che hanno avuto i protagonisti del Trono Over.

Gemma ha perso le staffe quando Paola le ha detto che è "affamata": la torinese ha iniziato ad urlare e si è messa faccia a faccia con la collega di parterre. Le due hanno litigato per oltre 15 minuti.

Per quanto riguarda il Trono Classico, c'è stato un nuovo scontro tra Roberta e Nicole: la tronista è stata accusata di saper soltanto baciare e di non portare alcun contenuto nelle esterne che fa con i suoi corteggiatori. Carlo, inoltre, è stato messo in dubbio da Santinelli dopo che la redazione l'ha informata che il giovane non ha chiesto di lei o di poterla vedere nella settimana in cui le riprese si sono fermate.