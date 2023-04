Buone notizie in arrivo per Fadik nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. La ragazza, dopo diversi malesseri e momenti di nausea, confesserà a Züleyha di avere un ritardo. Visti i dettagli non ci saranno più dubbi: Fadik è incinta e tra qualche mese insieme al marito Rashid potrà tenere tra le braccia il suo primo bambino, nato dal loro amore inizialmente un po' travagliato.

Fadik è in dolce attesa

Züleyha avrà dei progetti importanti durante le prossime puntate di Terra amara. Con le sue amiche sarà in procinto di partire verso la Siria per catturare Betül e Abdülkadir.

Intanto a Villa Yaman Fadik non si sentirà per niente bene: mostrerà degli strani segni di malessere e avrà sempre voglia di vomitare, però non darà tanto peso alla cosa.

Un giorno, però, mentre si troverà in cucina a preparare la Ciorbă, si sentirà nuovamente male e tutto avverrà in presenza di Züleyha. La ragazza le comunicherà di avere sempre le nausea e in più il ciclo è assente da un po' di tempo. Züleyha non avrà dubbi: Fadik aspetta il suo primo bambino.

Fadik non sa come dire a Rashid della gravidanza

Züleyha sarà molto felice per la notizia e stringerà Fadik tra le sue braccia. Anche Fadik sarà al settimo cielo e l'unico suo desiderio sarà che il bambino nasca sano. Züleyha le chiederà se per caso ha fatto cenno di qualcosa a Rashid, ma la ragazza ammetterà di non avergli detto ancora nulla, anche perché non saprebbe come farlo.

Forse Fadik, dentro di sé, teme per una possibile brutta reazione del marito. Züleyha, invece, la incoraggerà a raccontargli tutto: sono sposati da tempo e si meritano un po' di felicità.

Quando Rashid ha abbandonato Fadik sull'altare

Il rapporto tra Fadik e Rashid all'inizio non è stato proprio idilliaco. Lui le ha chiesto di diventare sua moglie, ma il giorno delle nozze l'ha abbandonata sull'altare.

Successivamente hanno fatto pace, così Fadik e Rashid hanno finalmente deciso di sposarsi.

La celebrazione delle nozze è andata liscia come l'olio. Züleyha ha celebrato la cerimonia civile e tutto si è svolto per il meglio. A Villa Yaman si sono tenuti i festeggiamenti, e i balli e la felicità sono stati interrotti dall'arrivo di una donna sconosciuta.

Quando la prima moglie di Rashid ha fatto irruzione al suo matrimonio con Fadik

Questa donna ha iniziato a inveire contro Rashid, dichiarando davanti a tutti che lei era ancora sua moglie e che in più insieme hanno anche avuto un bambino. Un duro colpo per Fadik, che per l'ennesima volta vedeva la sua felicità svanire nel nulla.

Alla fine, invece, è andato tutto bene e la ragazza potrà finalmente vivere serenamente la sua prima gravidanza, e c'è da scommettere che Züleyha le starà affianco e l'aiuterà ad affrontare qualsiasi problema possa presentarsi.