L'appuntamento con Uomini e donne prosegue su Canale 5 e, le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di sorprese e colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Gemma, la quale si ritroverà a dover affrontare una situazione particolarmente tesa in studio, dopo le frecciatine che le verranno rivolte da parte della dama Paola.

Occhi puntati anche su Luca: il giovane tronista, nel corso delle prossime puntate previste su Canale 5, il tronista metterà in discussione il suo percorso con Alessandra.

Gemma Galgani su tutte le furie: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Gemma si ritroverà al centro dell'attenzione e di nuove accese polemiche in studio.

La dama torinese, infatti, si ritroverà ai ferri corti con la sua nemica Paola, la quale la definirà una donna affamata, che sarebbe interessata solo ad arrivare al sodo con gli uomini.

Parole che manderanno su tutte le furie Gemma: la donna perderà le staffe in trasmissione, tanto da affrontare "faccia a faccia" la sua rivale in quello che si preannuncia come uno scontro accesissimo.

Gemma sbotta, Alessandra delusa da Luca: anticipazioni Uomini e donne

Gemma, quindi, deciderà di non incassare la frecciatina della sua nemica giurata: del resto già ci sono i giudizi pungenti di Tina a renderle complicato il percorso nella trasmissione del primo pomeriggio di Maria De Filippi.

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Luca Daffrè.

Il tronista si ritroverà al centro dell'attenzione e delle dinamiche della trasmissione di Maria De Filippi, complice il suo atteggiamento decisamente ostico nei confronti di Alessandra.

Luca in crisi su Alessandra: anticipazioni Uomini e donne

Sì, perché i due avevano iniziato a frequentarsi e conoscersi meglio all'interno della trasmissione di Canale 5, ma alla fine il tronista ha scelto di non portarla più in esterna, mettendola così in disparte.

Ebbene, nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne, la ragazza ha chiesto spiegazioni a Luca, interessata a conoscere il pensiero del tronista nei suoi confronti.

E, a quel punto, Luca non si è nascosto ed ha ammesso che il motivo di questa sua scelta è dettato da una crisi che attualmente lo vede protagonista in trasmissione, legato al suo rapporto con Alessandra.

Il ragazzo, quindi, ha messo in discussione il legame con la ragazza ma per il momento non ha voluto eliminarla dalla trasmissione: si prenderà ancora del tempo per riflettere e capire prima di agire ufficialmente.