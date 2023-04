Le prossime puntate di Un posto al sole potrebbero essere quelle decisive per Lara Martinelli, dato che la donna potrebbe ritrovarsi a dover fare i conti con la scoperta del segreto legato al piccolo Tommaso.

Perché fino a questo momento la donna ha portato avanti la sua fitta rete di bugie, ingannando in primis Roberto, il quale crede che quel bambino sia davvero suo figlio.

Nel corso dei nuovi episodi potrebbe venire fuori tutta la verità sulle sue clamorose bugie.

Lara ossessionata da Roberto e Marina nelle prossime puntate di Un posto al sole

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che Lara continuerà a chiedere la presenza costante di Roberto nella vita di suo figlio.

La donna non avrà alcuna intenzione di fare un passo indietro e nel corso dei nuovi episodi cercherà in tutti i modi di coinvolgere l'uomo in quelle che sono le novità legate alla vita del loro bambino.

In questo modo Lara riuscirà a colpire in maniera indiretta la sua acerrima nemica Marina. Quest'ultima inizierà a essere insofferente alla presenza costante di Lara nella sua vita, tanto da rendersi conto di non riuscire più a sopportare tutto in silenzio.

Lara nei guai per le sue bugie nella soap Un posto al sole

Le anticipazioni di fine aprile di Un posto al sole rivelano che inizieranno a emergere i primi sospetti sul conto di Lara, complice il fatto che le condizioni di salute del bambino appariranno sempre preoccupanti.

Tutto questo perché Lara nasconderà un segreto legato a questa situazione, il quale potrebbe portare alla luce delle verità a dir poco scoppiettanti.

A tal proposito non si esclude che le bugie di Lara sul bambino possano avere davvero le ore contate: il sospetto è che, nel corso delle prossime puntate della soap opera serale in onda su Rai 3, Marina possa arrivare a scoprire tutta la verità sulla donna e le menzogne che ha messo in piedi ai danni di Ferri.

Lara potrebbe essere smascherata da Marina nelle prossime puntate di Un posto al sole

Il sospetto è che Lara possa ritrovarsi messa con le spalle al muro nel corso delle nuove puntate.

La donna potrebbe così confessare le sue bugie sul piccolo Tommaso e, nel caso in cui la verità venisse alla luce, potrebbe dover pagare anche il suo conto con la giustizia.

In tal modo Marina non solo riuscirebbe a smascherare Lara, ma permetterebbe a Roberto di aprire gli occhi e sbarazzarsi definitivamente di Lara per poter vivere il suo matrimonio.

L'attrice di Marina non esclude un possibile addio al cast della soap opera Un posto al sole

Solo in questo modo Marina potrebbe riuscire a salvare la sua storia d'amore con Ferri dopo che, nel corso dell'ultimo periodo, i due si sono ritrovati a un passo dalla rottura definitiva, che li ha messi a dura prova.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane, in una recente intervista l'attrice che interpreta Marina non ha escluso un suo possibile addio al cast di Un posto al sole.

L'attrice ha ammesso che, dopo diversi anni di carriera, potrebbe arrivare anche il momento della sua uscita di scena e in tal caso ha ammesso che le piacerebbe vedere la figlia di Elena, ossia sua nipote nella soap, nelle vesti di nuova dark lady di Palazzo Palladini.