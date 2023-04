Cambio programmazione per L'Isola dei famosi 2023 nella fascia di prime time di Canale 5. Il reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alvin, sarà uno dei programmi di punta di questa stagione primaverile Mediaset, in onda per ben dieci settimane in prime time.

Intanto, però, in vista della terza puntata di questa nuova edizione, è prevista una variazione di palinsesto che porterà a uno slittamento della messa in onda televisiva su Canale 5.

Cambio programmazione per L'Isola dei famosi 2023: ecco cosa succede con la terza puntata

Nel dettaglio, il primo cambio programmazione per L'Isola dei Famosi 2023 si verificherà con la terza puntata di questa nuova edizione.

Mediaset ha scelto di mandare in onda gli appuntamenti serali di lunedì, seguendo così la scia di buon successo del Grande Fratello Vip.

Tuttavia, stando a quanto apprende Blasting News, con la terza puntata di questa edizione ci sarà una variazione di programmazione.

Il reality show, inizialmente previsto per la serata del 1° maggio, salterà l'appuntamento nella giornata della festa dei lavoratori e slitterà a martedì sera.

Slitta la terza puntata de L'Isola dei famosi 2023: il reality show di Ilary Blasi in onda al martedì

Il 2 maggio è la data scelta dai vertici del Biscione per la messa in onda della terza puntata di questa edizione che, dalla settimana successiva, tornerà in onda regolarmente di lunedì sera.

Intanto, però, a differenza di quanto è accaduto quest'anno con il Grande Fratello Vip 7, per l'Isola dei famosi non è prevista la doppia puntata settimanale su Canale 5.

I vertici Mediaset hanno scelto di puntare su una singola puntata settimanale del reality show che, per il momento, andrà in onda solo di lunedì sera.

Una scelta decisamente sensata visto che, lo scorso anno, il doppio appuntamento in prime time con l'Isola dei famosi non aveva ottenuto gli ascolti sperati, con puntate che si erano fermate anche sulla soglia del 14-15% di share.

Critiche social sul nuovo cast de L'Isola dei famosi 2023

Intanto, alla vigilia del debutto di questa nuova edizione del reality show, non sono mancate le prime critiche da parte dei fan social.

In moltissimi si sono lamentati per la scelta dei concorrenti fatta quest'anno dagli autori, sostenendo che non ci sarebbero dei nomi di primo livello.

La qualità del cast, quindi, è stata bollata come "scadente" da un nutrito gruppo di fan social, i quali si chiedono il perché di queste scelte che potrebbero avere delle ripercussioni negative anche sul fronte ascolti di questa nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alvin come inviato [VIDEO].