Mentre i fan di Uomini e Donne parlano della rissa con Riccardo Guarnieri, Armando deve schivare i "colpi" che gli stanno arrivando da diversi ex della trasmissione. L'ultimo in ordine di tempo ad aver criticato Incarnato è Federico Dainese: in un'intervista che Federico ha rilasciato a Blasting News a qualche mese dal suo addio al trono, il ragazzo ha contestato l'atteggiamento del cavaliere e le sue reali intenzioni. Il giovane, poi, ha punzecchiato la coppia Federico-Carola, accusando l'ex corteggiatrice di aver allontanato Nicotera dopo la scelta.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Pamela Barretta non è l'unica che sta lanciato stoccate ad Armando in questi giorni: mentre Uomini e donne è ancora in pausa per il ponte del 25 aprile, tanti suoi ex protagonisti si stanno esponendo per criticare il cavaliere del Trono Over.

A distanza di qualche mese dal suo ritiro dal dating-show, Federico Dainese si è lasciato andare a pareri pungenti su alcuni personaggi del cast che ha visto "all'opera" nel periodo in cui anche lui ha frequentato gli studi Elios.

Quando gli è stato chiesto un parere sui "veterani" del parterre, l'ex tronista ha fatto una netta differenza tra i due che solo pochi giorni fa hanno dato vita ad una rissa che quasi sicuramente sarà censurata in fase di montaggio.

"Riccardo è una grandissima persona, gentile ed altruista. Armando è lì solo per popolarità", ha tuonato il giovane in una recente intervista web.

Le stoccate ai piccioncini di Uomini e Donne

"Sono scese tante ragazze per lui e avrebbe potuto continuare qualche conoscenza, invece non ha mai fatto niente", ha proseguito Federico nella critica che ha rivolto ad Incarnato.

L'ex tronista di Uomini e Donne concorda con Gianni Sperti nel pensare che l'obiettivo di Armando non sarebbe quello di trovare l'anima gemella ma il seguente: "Lui vuole provare a fare l'opinionista".

Le frecciatine al cavaliere del Trono Over, però, non sono le uniche che Dainese ha lanciato nell'intervista che sta circolando in rete dal 24 aprile scorso.

Quando gli è stato domandato se è ancora in contatto con i ragazzi coi quali ha condiviso il percorso nel dating-show, Dainese ha risposto: "Con Federica Aversano mi sento spesso, Lavinia Mauro è spartita dopo qualche messaggio".

"Nicotera lo sentivo ogni giorno, ma da quando è uscito dal programma anche lui è sparito. Forse c'entra Carola", ha proseguito il giovane nell'analisi che ha fatto del comportamento dell'ex collega.

Carpanelli nel mirino del protagonista di Uomini e Donne

"A Carola piacciono molto i social quindi, ascoltando le fanpage, avrà detto a Federico di non vedermi più", ha raccontato l'ex tronista di Uomini e Donne.

Dainese, dunque, sostiene che Nicotera si sarebbe allontanato da lui a causa di un'intromissione della neo fidanzata che non lo vedrebbe di buon occhio.

"Ci sono rimasto male perché è sparito nel nulla. Forse l'hanno fatto per fare hype con le coppie", ha detto ancora il giovane punzecchiando anche Lavinia e il compagno Alessio Corvino.

L'ex protagonista del Trono Classico non ha escluso un suo ritorno in televisione, tant'è che ha precisato che accetterebbe sia il ruolo di concorrente del Grande Fratello Vip che quello di single a Temptation Island.