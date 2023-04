Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne di venerdì 7 aprile 2023 rivelano che c'è stato spazio per le novità legate al trono di Nicole.

La tronista si è trovata al centro dell'attenzione per un gesto che non è passato inosservato e ha finito per creare un bel po' di tensioni.

Spazio anche alle novità sul percorso di Roberta, che questa settimana ha ricevuto la visita in studio di un nuovo pretendente.

La tronista Nicole finisce nei guai in studio: spoiler Uomini e donne riprese 7 aprile

Le anticipazioni riguardanti la nuova registrazione di Uomini e donne di venerdì 7 aprile rivelano che c'è stato un ballo in studio tra Nicole e Andrea.

Durante quel momento, però, il corteggiatore si è lasciato andare a un gesto che non è passato inosservato ed ha scatenato accese polemiche in studio.

Il motivo? Andrea ha lasciato un bigliettino a Nicole credendo di non essere visto, ma così non è stato. Quel momento è stato intercettato da Riccardo Guarnieri, che a quel punto non si è fatto problemi a smascherare la tronista del talk show.

Nicole si è ritrovata al centro dell'attenzione, tanto che durante la discussione è venuto fuori anche il contenuto del bigliettino scritto dal corteggiatore.

Cristian lascia la trasmissione: anticipazioni Uomini e donne riprese 7 aprile

"Devi credermi st...", secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sarebbe questo il messaggio che il corteggiatore ha scritto per Nicole, invitandola a fidarsi di lui in vista di una eventuale scelta finale.

Sta di fatto che la scelta del bigliettino "segreto", e il fatto che Nicole non lo avesse detto subito, ha scatenato un vespaio di critiche in trasmissione.

Roberta si è scagliata contro la tronista, accusandola di essere una falsa e a quel punto se ne sono dette di tutti i colori.

Dura anche la reazione di Cristian, l'altro corteggiatore di Nicole, che a quel punto ha scelto di abbandonare definitivamente la trasmissione e rinunciare così al suo percorso.

Nuovo cavaliere per Roberta: spoiler Uomini e donne riprese 7 aprile

Gli spoiler legati alle riprese di Uomini e donne di venerdì 7 aprile rivelano che si è tornato a parlare anche di Roberta Di Padua.

La dama ha avuto modo di conoscere un nuovo cavaliere che è arrivato in studio per lei per poterla conoscere meglio, ma non ha saputo far breccia nel suo cuore.

Per tale motivo Roberta ha preferito mandare via il cavaliere e quindi non ha accettato di conoscerlo e frequentarlo meglio fuori dallo studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.