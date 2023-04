Un Posto al sole non andrà in onda il 1° maggio per lasciare spazio al concertone in onda su Rai 3, ma tornerà da martedì 2 a venerdì 5 maggio con una nuova settimana. In primo piano ci sarà la situazione del piccolo Tommaso che peggiorerà e farà preoccupare ulteriormente Roberto. Marina, intanto, non si fiderà affatto della buona fede di Lara e continuerà a essere convinta che si tratti di una sua macchinazione. Il pubblico ha già potuto vedere nella puntata di venerdì 28 aprile che, a fare del male al bambino, è proprio la signora Martinelli, quindi presto tutto potrebbe venire a galla con gli esami che Roberto insisterà di fare su Tommaso.

Ci sarà spazio anche per Guido, che presto partirà in crociera con Mariella e Bice e non esiterà a minacciare Massaro. Infine, Ornella sarà delusa dal comportamento di Giulia.

Anticipazioni Un Posto al sole: Lara aggiunge delle gocce al latte di Tommy

Le trame di Un Posto al sole saranno incentrate sulla storia che vede protagonista Tommaso, il bambino che Roberto crede suo figlio. Nella puntata di venerdì 28 aprile il pubblico ha potuto vedere che a procurare i malori al bambino è Lara, pronta a somministrargli delle gocce appena è stato meglio. Quando la donna ha visto che Roberto ha preso le distanze da lei ha deciso di agire subito, in modo da attrarre nuovamente l'uomo a sé si si fosse preoccupato per Tommaso.

Nelle puntate dal 2 al 5 maggio, infatti, la Salute del bambino peggiorerà improvvisamente.

Anticipazioni puntate dal 2 al 5 maggio: Roberto partirà con Lara e Tommaso

Le anticipazioni di Un Posto al sole di martedì 2 maggio raccontano che Tommaso starà di nuovo male poco prima di essere dimesso dall'ospedale e Roberto si precipiterà nuovamente da Lara e il bambino.

Ferri aveva già sollecitato il medico a fare delle analisi più approfondite, quindi dopo l'ennesimo malore l'imprenditore deciderà di far fare altri esami su Tommaso e in questo modo potrebbe emergere la verità. Roberto e Lara, infatti partiranno per indagare sullo stato di salute del neonato. Nel frattempo, Marina non crederà affatto alla buona fede di Lara e sospetterà già che sia tutto un piano per manipolare Roberto.

Le macchinazioni della signora Martinelli, tuttavia, potrebbero durare ancora per poco.

Guido imbarazzato dalla situazione con Bice e Massaro

Le prossime puntate di Un Posto al sole vedranno tra i protagonisti anche Guido e Mariella, in procinto di partire per la crociera con Bice e suo marito. Del Bue si sentirà alquanto imbarazzato dalla situazione e non esiterà a minacciare Massaro di raccontare a sua moglie delle sue scappatelle. Nel frattempo Ornella verrà a sapere da Rossella che a prendere il suo posto da primario sarà Luca De Santis e ci resterà male. La dottoressa Bruni, infatti, sarà delusa da Giulia, che pur essendo al corrente di tutto non le ha detto niente.