Sono passate meno di 24 ore da quando Mattia ha trionfato ad Amici 22. Anche se la scuola ha chiuso i battenti, in rete si parla di quello che è successo domenica sera in studio, non solo tra i ragazzi in gara. Voci ancora tutte da confermare, infatti, sostengono che tra Maria De Filippi e Rudy Zerbi ci sarebbe stato un battibecco: il professore si è rifiutato di promuovere il disco di Angelina e per tutta la diretta è stato in silenzio, a differenza dei colleghi che sono intervenuti più volte.

Aggiornamenti sui personaggi di Amici

Quando mancano ancora almeno quattro mesi all'inizio della 23^ edizione di Amici, sul web già si parla del cast e di chi sarà riconfermato a settembre.

Tvblog ha parlato di due possibili addii alla commissione interna: quello di Arisa (che vorrebbe dedicarsi solo alla musica) e quello di Raimondo Todaro (che non rientrerebbe più nei piani degli addetti ai lavori).

Quello che è accaduto durante la finalissima del 14 maggio, però, getta delle ombre sul futuro di un altro storico insegnante della scuola: Rudy Zerbi, infatti, è stato piuttosto defilato per tutta la durata del serale di quest'anno e c'è chi sostiene che il motivo sarebbe da ricercare nel suo attuale rapporto con la conduttrice. Domenica scorsa, infatti, il docente di canto è stato a malapena inquadrato dalle telecamere di Canale 5 e quando Maria gli ha chiesto di fare promozione al nuovo disco di Angelina, lui si è rifiutato dicendo di non esserne in grado.

I rumor da dietro le quinte di Amici

Zerbi, però, non è stato in ombra soltanto durante la finale (alla quale non ha potuto partecipare attivamente perché nessun suo allievo ha raggiunto l'ultima puntata); per tutto il serale di Amici 22, infatti, il docente di canto ha fatto parlare di sé quasi esclusivamente per le esibizioni sopra le righe che ha proposto con la collega Alessandra Celentano.

Poche discussioni, "guanti di sfida" pacati rispetto al passato e interventi centellinati, hanno fatto di Rudy uno dei professori meno in vista di quest'edizione del talent-show.

Dietro a tutto questo, però, potrebbe esserci un motivo ben preciso: alcuni siti, infatti, sostengono che tra l'insegnante e Maria De Filippi ci sarebbe stato un diverbio proprio a ridosso della diretta del 15 maggio.

La conduttrice non avrebbe gradito alcuni atteggiamenti di Zerbi e per questo l'avrebbe punzecchiato su Canale 5 chiedendogli di promuovere l'ep di Angelina (cosa che lui non ha voluto fare).

La polemica di Todaro ad Amici

La "maretta" che ci sarebbe tra Rudy e Maria, però, al momento non è confermata da nessuna fonte ufficiale: si tratta di un rumor che arriverebbe da dietro le quinte del programma che ha chiuso i battenti proprio poche ore fa.

A proposito della finale che è stata trasmessa ieri sera in diretta su Canale 5, sul web sta montando un polemica sull'esito del televoto che ha sovvertito tutti i pronostici della vigilia.

A chi sta criticando Mattia per la vittoria di Amici 22, Raimondo Todaro ha risposto con la seguente frecciatina social: "Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l'allegria".

Qualche ora fa, poi, l'insegnante di ballo latinoamericano ha pubblicato un lungo messaggio di fine stagione, un post con il quale ha esultato per il trionfo del suo "pupillo" Zenzola. "Una serata incredibile, vincere da insegnante è mille volte più bello che vincere da ballerino. Mattia è un grande talento e sono sicuro che farà carriera. Grazie a tutte le persone che lavorano in questa trasmissione, non si molla mai", ha scritto il prof su Instagram.