Sono passati pochi giorni da quando ha vinto la 22esima edizione di Amici, ma Mattia Zenzola già pensa al futuro. Interpellato dai giornalisti sull'eventualità di entrare a far parte del cast di ballerini professionisti, il ballerino ha fatto sapere che accetterebbe volentieri perché il talent-show è diventato una seconda famiglia per lui. Le polemiche per il televoto che gli ha permesso di battere la favorita Angelina, impazzano ancora in rete ma il giovane guarda avanti.

Aggiornamenti sui personaggi di Amici

Mattia ha trionfato alla finale di Amici 22 grazie al televoto: i fan, infatti, hanno permesso al danzatore di superare gli altri allievi e salire sul gradino più alto del podio.

La vittoria di Zenzola non era quotata quanto quella di Angelina Mango, favoritissima sin dall'inizio della fase serale e superata all'ultima votazione con uno scarto di percentuale minimo (51,5% per lui, 48,5% per lei).

Terminata l'esperienza nella scuola più famosa d'Italia, per il pugliese si stanno aprendo tante porte: Roberto Bolle l'ha invitato ad un evento di danza a Milano, una nota compagnia di balli latinoamericani lo vuole per un tour mondiale, ma il 19enne potrebbe prendere una strada che tanti altri vincitori del programma hanno preso in passato.

Non si esclude che il bravo ballerino possa entrare a far parte del cast fisso della trasmissione di Maria De Filippi, quella alla quale ha partecipato per due edizioni consecutive.

Le parole del protagonista di Amici

Intervistato dopo aver sbaragliato la concorrenza nella finale di Amici, Mattia ha risposto così a chi gli ha chiesto se accetterebbe di diventare un professionista del talent-show: "Questa per me è una seconda famiglia, il pensiero di tornare in quel ruolo mi farebbe molto piacere. Ma veramente molto".

Il ragazzo, dunque, ha palesemente lasciato intendere che direbbe sì all'eventuale proposta di entrare a far parte del già numeroso gruppo di ballerini che aiutano e accompagnano gli allievi nelle coreografie del pomeridiano e del serale.

Prima di Zenzola, tantissimi altri talenti hanno deciso di rimanere nel programma che li ha lanciati artisticamente: tra questi spiccano Giulia Stabile, Sebastian Melo, Michele Esposito, Andreas Muller e Giuseppe Giofrè (gli ultimi due non hanno partecipato alle ultime edizioni del prime time per scelte personali o degli addetti ai lavori).

Mattia, che solo un paio di giorni fa ha vinto, dunque, da settembre potrebbe affiancare Umberto Gaudino e Francesca Tocca nelle lezioni ai latinisti che faranno parte della classe 2023/2024.

Voci d'addio su un'insegnante di Amici

Se Mattia sarà uno dei ballerini professionisti della prossima edizione, è presto per dirlo; la scuola ha appena chiuso i battenti e durante l'estate circoleranno tantissime indiscrezioni sul cast che sarà presentato ufficialmente a metà settembre.

Rumor ancora non confermati, ad esempio, sostengono che non tutti i professori di quest'anno saranno riconfermati nel loro ruolo: dopo la finale, infatti, Arisa ha scritto un messaggio social che secondo tanti anticiperebbe il suo addio alla cattedra.

Anche il futuro di Raimondo Todaro sarebbe tutt'altro che certo, così come quello di Rudy Zerbi che al serale di Amici 22 è stato parecchio in ombra rispetto al passato.

L'ultima parola spetterà ovviamente a Maria De Filippi, che non dovrebbe rinunciare alle "colonne" del canto e del ballo ovvero Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Anche Emanuel Lo andrebbe verso la riconferma visti i riscontri positivi che ha avuto nel suo anno d'esordio come docente.