I riflettori su Amici 22 si sono spenti domenica 14 maggio 2023, ma dietro le quinte del talent si sta lavorando per la nuova edizione. Stando a un'indiscrezione del settimanale Vero, Giuseppe Giofrè potrebbe entrare nel cast come insegnante di danza.

I rumor su Giofrè

Per il ruolo di giudice esterno quest'anno Maria De Filippi ha scelto Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. In merito a quest'ultimo, il settimanale Vero ha lanciato un'indiscrezione: il ballerino potrebbe entrare nel cast di Amici 23 come insegnante di danza.

Giofrè conosce molto bene le dinamiche del talent show, poiché è stato un allievo di Amici 11 e ha vinto per la categoria ballo.

Grazie alla vittoria del talent show, è partita la sua carriera: dopo essere andato in America ha avuto la possibilità di lavorare con artisti del calibro di Pitbull, Jennifer Lopez, Taylor Swift e Ariana Grande.

Al momento si tratta solo di rumor, poiché la notizia non ha trovato alcuna conferma.

Raimondo Todaro sostituito da Giuseppe Giofrè?

Giuseppe Giofrè potrebbe entrare nel cast di Amici 23 al posto di Raimondo Todaro.

Sebbene l'insegnante abbia portato Mattia Zenzola alla vittoria di Amici, si mormora che Maria De Filippi abbia discusso con Todaro, al punto da definirlo presuntuoso e sempre alla ricerca di "complotti" contro di lui. Ad alimentare una possibile maretta tra il coach di latino americano e la produzione, ci sarebbe un episodio in particolare: durante una delle puntate del serale, è stata tagliata dalla registrazione una discussione che ha visto come protagonista il prof di danza.

Inoltre si mormora che Todaro possa tornare a Ballando con le Stelle (programma condotto da Milly Carlucci). Al contrario, non dovrebbero esserci problemi su un'eventuale riconferma ad Amici 23 per Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Le dichiarazioni di Giofrè

Di recente, Giuseppe Giofrè è stato ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin.

Il ballerino ha raccontato di essere stato vittima di bullismo in passato proprio per la passione che nutriva per la danza: "I miei compagni mi prendevano in giro". A tal proposito ha rivelato che per un determinato periodo della sua vita evitava di uscire di casa per non essere deriso.

Giuseppe è diventato un ballerino di fama internazionale e ad oggi nel suo paese d'origine tutti lo salutano e sono fieri di lui. Il diretto interessato ha affermato di non dimenticare nulla, anche se non ha tolto il saluto a nessuno.