Cricca, tra i volti più amati di Amici 2023, emoziona i fan con un gesto d'amore e di grande sensibilità.

In queste ultime ore il cantante del team di Lorella Cuccarini ha raccontato sui social di essere andato in Emilia Romagna per aiutare le tante persone che da giorni stanno combattendo contro le conseguenze dell'alluvione.

Cricca emoziona i fan social dopo l'esperienza ad Amici 2023

L'alluvione in Emilia Romagna continua a far paura, e in queste ore sono tante le persone che stanno combattendo contro acqua e fango per cercare di salvare ciò che resta delle loro abitazioni.

Cricca, originario di Riccione, ha svelato sui social che in questi giorni ha scelto di recarsi in prima persona in Romagna per dare una mano alle persone che stanno lottando contro l'alluvione.

"Oggi sono andato a dare una mano ad alcuni dei tantissimi cesenati che avevano le cantine piene d'acqua, le case allagate e tutto il resto", ha scritto il volto di Amici 2023 postando uno scatto sui social che lo ritraeva proprio in azione tra fango e detriti.

'La Romagna non molla', Cricca emoziona i fan

Cricca ha poi voluto lanciare un appello a tutti i suoi coetanei, affinché possano scendere in campo per dare una mano ai romagnoli.

"Parlo ai giovani romagnoli come me e non solo: nei prossimi giorni chiunque volesse venire a dare una mano, c'è tante gente che ha bisogno anche solo di fare una semplice catena umana per riempire i secchi d'acqua.

Fate girare. La Romagna non molla", ha scritto Cricca.

Intanto, questo sabato pomeriggio, ci sarà spazio ancora per le vicende dei finalisti di Amici 2023 nel pomeriggio di Canale 5.

Lo speciale Amici 2023 - Verissimo con i quattro finalisti in studio

A partire dalle 15:30 andrà in onda una puntata speciale di Verissimo dedicata interamente ai quattro concorrenti che si sono giocati il tutto per tutto alla finale di questa ventiduesima edizione.

In studio sarà presente il vincitore Mattia Zenzola, la seconda classificata Angelina e gli altri due finalisti, Isobel e Wax.

Tutti avranno la possibilità di raccontarsi per la prima volta in studio dopo l'esperienza nella scuola più famosa d'Italia e potranno esibirsi anche dal vivo nello studio di Verissimo.

Non mancheranno le sorprese speciali per i quattro finalisti dello show di Maria De Filippi: in studio, ad esempio, arriveranno anche alcuni prof di questa edizione del talent, come Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.