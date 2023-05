Sono passate poche settimane da quando si è conclusa la 22^ edizione di Amici: Mattia Zenzola ha vinto per la gioia dei suoi tantissimi fan e dei ragazzi con i quali ha condiviso l'esperienza nella scuola. Terminata l'avventura nel talent-show, però, il ballerino potrebbe aver ritrovato il sorriso accanto alla ragazza con la quale ha fatto coppia in casetta fino a qualche mese fa: il giovane è stato beccato in diverse occasioni in compagnia di Maddalena Svevi, la collega con la quale era calato il gelo dopo la rottura.

Aggiornamenti sugli amori di Amici

Mentre in rete si parla già degli insegnanti della nuova edizione di Amici, i fan stanno monitorando i movimenti di due protagonisti di quest'anno. Anche se in una recente intervista aveva dichiarato di non essersi ancora scambiata messaggi o telefonate con Mattia dopo la fine del programma, pare che ultimamente Maddalena sia riuscita nel suo intento.

Come dimostrano foto e video che stanno facendo il giro del web, infatti, i due ballerini sono stati beccati insieme in diverse occasioni e sempre in atteggiamenti piuttosto complici.

Il gelo che era calato tra i due in casetta sia dopo la rottura del fidanzamento che dopo che Svevi ha sparlato di Zenzola con Benedetta, sembra essere acqua passata: i ballerini si mostrano affiatati e sorridenti anche nei filmati che hanno pubblicato su Tik Tok di recente.

Novità sui protagonisti di Amici

Nell'intervista che è stata pubblicata lo scorso 20 maggio, Maddalena ha detto di aver scritto a Mattia dopo la finale di Amici ma che lui non le aveva risposto. La reazione del ballerino sembrava un chiaro segnale di chiusura ad un eventuale rapporto d'amicizia che Svevi ha sempre chiesto di poter avere, ma gli ultimi accadimenti hanno rimesso in gioco ogni cosa.

Le foto e i video che stanno circolando in rete in questi giorni, infatti, mostrato i due ex fidanzati vicini e complici, come se le discussioni che hanno avuto in casetta fossero soltanto un lontano ricordo.

Il pugliese, dunque, pare aver perdonato la compagna di classe per le cose poco carine che ha detto sul suo conto davanti alle telecamere, come quando l'ha definito "moscio", "irritante" e "trasparente".

Se durante il programma non sono riusciti a trovare un punto d'incontro, nella vita di tutti i giorni i due ragazzi hanno messo da parte i vecchi dissapori e questo sta facendo sognare i loro sostenitori.

Dubbi sul futuro di Amici

Da quando sono stati pubblicati i contenuti social in cui Maddalena e Mattia appaiono sereni e soprattutto complici, molti fan di Amici si sono domandati se ci sono possibilità per un ritorno di fiamma.

Già quando la mamma di Zenzola ha dichiarato che il giovane sarebbe ancora innamorato della ballerina, i sostenitori della coppia sono ripartiti alla carica sperando in una "reunion" dopo la fine del talent-show.

Nelle interviste che hanno rilasciato di recente, entrambi i ballerini hanno ammesso di essere single e pronti ad accogliere l'amore quando arriverà: gli spettatori sognano che i due possano darsi un'altra possibilità visto come sono andate le cose in casetta lo scorso inverno.

La relazione tra i protagonisti di Amici 22 è iniziata pochi mesi dopo l'ingresso nella scuola ma, dopo un lungo tira e molla, si è conclusa per volontà della bella Svevi. Il vincitore di quest'anno ha cercato di ricucire il rapporto facendo importanti promesse alla giovane, ma non è riuscito adevitare la rottura che è avvenuta ufficialmente prima dell'arrivo del 2023.

Al serale, poi, i due sono stati "rivali" in diverse occasioni ma a spuntarla è stato il latinista che lo scorso 14 maggio ha battuto la favorita Angelina Mango e si è aggiudicato il primo posto.