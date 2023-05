A pochi giorni dal suo ritiro da L'isola dei Famosi, Paolo Noise è tornato a parlare della sua esperienza e del problema di salute che lo ha portato a dover abbandonare il gioco. Il malore del naufrago ha fatto preoccupare tutti e adesso sta meglio, ma ha rivelato di aver passato dei momenti davvero difficili in cui ha avuto paura e di essere finito in terapia intensiva.

Paolo Noise e l'addio a L'Isola dei Famosi

L'Isola dei Famosi continua, anche se mai come quest'anno molti concorrenti sono stati costretti a lasciare il Reality Show come Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone, Marco Predolin, Claudio Motta e Fiore Argento e infine anche lo speaker radiofonico Paolo Noise ha lasciato il gioco, salutato il pubblico ed è ripartito per l'Italia.

Per Paolo i problemi si salute sono stati ben più gravi dei suoi colleghi e anche se in trasmissione non ha voluto parlarne, a distanza di giorni è tornato sull'argomento per tranquillizzare tutti adesso che il peggio è passato. Dopo l'ennesimo malore, Paolo è stato accompagnato in infermeria e durante la diretta di lunedì 22 maggio ha dato il suo commosso addio all'Honduras e ha abbracciato il suo compagno di avventura Marco Mazzoli prima di andare via. Ma cosa è successo a Paolo Noise sull'Isola dei famosi?

I problemi di salute di Paolo Noise non gli hanno permesso di continuare il reality show

Secondo quando lo stesso conduttore radiofonico ha raccontato, le sue condizioni di salute non permettevano la permanenza a L'isola dei Famosi.

Nel corso della sua partecipazione al reality show, Paolo Noise ha avuto diversi problemi intestinali, ma la causa principale del suo addio non è stata questa. Negli ultimi giorni, lo speaker radiofonico ha avuto un importante aumento della pressione sanguigna che ha raggiunto un valore pari a 160 su 110, dovuto probabilmente alla disidratazione.

"È stata una cosa molto pesante anche per Marco che si è spaventato e preoccupato tantissimo", ha raccontato Paolo, "Mi hanno portato in un centro medico e in ospedale in terapia intensiva".

Adesso Paolo Noise sta meglio e si gode l'affetto della sua famiglia

L'Isola dei Famosi ha visto l'addio di Paolo Noise a causa di un importante problema di salute e il concorrente ha voluto ringraziare tutti i medici che si sono occupati di lui in questo momento difficile.

Adesso sta molto meglio e ha tranquillizzato tutti i suoi fan, ma non ha nascosto la paura che ha provato quei giorni: "Me la sono vista brutta". Adesso, come ha spiegato Paolo, alcune cose dovranno cambiare nel suo stile di vita, ma in compenso potrà trascorrere molto più tempo con la sua adorata moglie e pensare a nuovi progetti da portare avanti in futuro.