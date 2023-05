La scuola di Amici ha chiuso i battenti da pochi giorni, ma in rete già si parla dei cambiamenti che potrebbero essere apportati al cast della prossima edizione. Tra i professori che non sarebbero certi della riconferma, c'è anche Arisa: la cantante ha pubblicato parole nostalgiche sui social network, un messaggio che i fan hanno interpretato come un addio alla cattedra. Interpellata da Fiorello sul suo futuro da insegnante del talent-show, l'artista non ha né confermato né smentito i recenti rumor.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Sono tanti i dubbi che i fan hanno sulla riconferma ad Amici di Raimondo Todaro ed Arisa: tutto è iniziato quando Tvblog ha inserito i due insegnanti nella lista di coloro che a settembre potrebbero non figurare più nella commissione interna della scuola.

Recenti indiscrezioni, infatti, sostengono che la cantante potentina vorrebbe concentrarsi solo sulla sua carriera dopo un paio d'anni trascorsi più in televisione che sui palchi.

Mercoledì 17 maggio Arisa è stata ospite di Fiorello a Viva Rai 2 e in parte ha confermato che il suo obiettivo principale è quello di tornare a fare musica ad alti livelli.

Dopo che il conduttore le ha chiesto da quanto tempo manca a Sanremo e se vorrebbe tornarci, Arisa ha risposto: "Da due anni, ma mi piacerebbe andare all'Eurovision Song Contest. In quarant'anni una volta nella vita fatemelo fare".

Le prime parole sulla nuova stagione di Amici

Fiorello si è anche complimentato con Arisa per il successo che ha avuto come insegnante di Wax, tant'è che lo hanno salutato in diretta.

"Lo rifarai l'anno prossimo?", ha chiesto il padrone di casa di Viva Rai 2 alla sua ospite.

L'artista è apparsa un po' dubbiosa, ma ha risposto: "Non si sa, dobbiamo ancora parlarne".

Insomma, non ci sono ancora certezze sul futuro della potentina e degli altri professori della scuola più famosa d'Italia: visto che Amici 22 è finito da meno di una settimana, è piuttosto normale che nessuno ancora sappia se sarà riconfermato nel cast della nuova edizione oppure se Maria De Filippi intende fare qualche sostituzione per rinnovare la commissione interna ed innescare dinamiche inedite.

Chi potrebbe debuttare in cattedra ad Amici

Da settimane, però, in rete si vocifera che ad Amici 23 ci sarà una rivoluzione tra i prof: dei sei protagonisti che hanno animato l'edizione vinta da Mattia Zenzola, almeno due sarebbero a rischio.

Arisa potrebbe lasciare la cattedra di sua spontanea volontà per dedicarsi anima e corpo alla preparazione di un brano da proporre per Sanremo 2024; Raimondo Todaro, invece, potrebbe non essere riconfermato dopo la lite che ha avuto con Maria De Filippi in una puntata del serale (diverbio che non è mai stato trasmesso in tv perché censurato in fase di montaggio).

Gli altri docenti di quest'anno dovrebbero tornare a settembre per ricoprire nuovamente il ruolo di tutor degli allievi che comporranno la classe 2023/2024: quasi certe, infatti, sono le conferme di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo nel ballo, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini nel canto.

Se Arisa e Todaro dovessero davvero abbandonare la commissione interna, a sostituirli potrebbero essere: Emma Marrone o Alessandra Amoroso, Kledi o Garrison, ovvero tutte vecchie conoscenze del talent-show e volti già amatissimi dal pubblico a casa.

Per quanto riguarda i ragazzi che prenderanno il posto di Angelina, Wax, Isobel, Mattia e Cricca, si saprà qualcosa solo quando sarà registrata la prima puntata di Amici 23: le iscrizioni ai casting sono già aperte e durante l'estate saranno fatte tutte le selezioni.