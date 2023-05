La soap opera di Rai 3 Un posto al sole continua a raccontare le storie degli abitanti di Palazzo Palladini: oltre alle vicende di Lara presto arriveranno nuove trame decisamente più leggere, infatti Diego e Manuela potrebbero scoprirsi innamorati e dare inizio a una storia d'amore. Occorre precisare che al momento questa non è una vera anticipazione, ma solo un'ipotesi.

Un posto al sole: Diego tornerà ad amare ancora

In Un posto al sole presto per Diego arriverà un periodo molto positivo. Dal punto di vista lavorativo per il figlio di Raffaele c'è già stata una bella svolta e dopo anni di insoddisfazione è diventato socio del Caffè Vulcano.

Presto le cose cambieranno anche dal punto di vista sentimentale e la bella notizia arriva direttamente da Francesco Vitiello, l'attore che veste i panni di Diego.

Dopo gli inganni di Lia, arrivata a Palazzo Palladini per mettere le mani sul tesoro della donna per cui lavorava. il giovane imprenditore sarà pronto a voltare pagina e a guardare al futuro con fiducia. Chi sarà il nuovo amore di Diego? Le trame non sono precise a riguardo, ma un indizio farebbe pensare che potrebbe trattarsi di Manuela.

Manuela verso l'addio a Niko dopo l'ennesima delusione

Le trame di Un posto al sole parlano di un cambiamento anche nella vita sentimentale di Manuela. La sorella di Serena continuerà a soffrire per Niko che nonostante l'abbia rifiutata, le ha mandato segnali contrastanti.

Presto l'avvocato Poggi illuderà di nuovo la zia di Jimmy con un altro avvicinamento, ma dopo l'ennesimo buco nell'acqua la ragazza sarà stanca di fantasticare su un futuro col suo ex fidanzato.

Comunque per Manuela arriverà qualcuno che le farà battere il cuore e - secondo alcune ipotesi - potrebbe trattarsi proprio di Diego, visto che le novità in amore ci saranno anche per lui.

Diego e Manuela potrebbero essere la nuova coppia di Un posto al sole

Tra Diego e Manuela potrebbe nascere una storia d'amore che metterebbe fine alle delusioni passate di entrambi. Il figlio di Raffaele non è mai stato fortunato con le donne e ha sofferto molto in passato. La felicità per lui era arrivata con Beatrice, ma quando la loro storia è finita è stato molto difficile rassegnarsi e tornare a fidarsi di qualcuno.

Nella vita di Diego è poi arrivata Lia che sembrava la donna giusta per lui, ma alla fine si è rivelata una truffatrice che ha approfittato di lui per arrivare a mettere le mani su un vecchio tesoro nascosto a Palazzo Palladini. Manuela, invece, ha trascorso un periodo di leggerezza dopo la fine della sua storia con Niko, ma dopo molti anni si è resa conto di amare ancora il suo ex fidanzato. Tornare con lui, tuttavia, si è rivelata un'utopia, perché l'avvocato ha ancora manifestato la sua sofferenza per la perdita di Susanna.

Diego e Manuela potrebbero essere la coppia ideale, sia perché entrambi sono cresciuti e sia perché hanno alle spalle un difficile passato con l'amore. Occorrerà aspettare qualche settimana per capire se questa ipotesi si tramuterà in qualcosa di concreto.