Nessun rinvio per la semifinale di Amici di Maria. Dopo la positività al Covid di quattro allievi e 10 tecnici di studio, la produzione ha deciso di fare chiarezza: la registrazione dell'ottava puntata verrà fatta venerdì 5 maggio alle 15, oppure sabato 6 maggio alle 11. L'unica cosa certa è che la puntata andrà in onda regolarmente nella serata di sabato, visto che già è stata rinviata la puntata della finale.

Lo staff della scuola più famosa d'Italia ha deciso di rinviare la finale prevista per sabato 13 maggio 2023: gli autori hanno deciso di non scontrarsi contro la finalissima di Eurovision che vede impegnato Marco Mengoni in gara per l'Italia.

Dunque, la finale di Amici di Maria è stata spostata a domenica 14 maggio alle ore 21:30.

Amici: ecco quando si registra la semifinale

La produzione di Amici ha deciso di intervenire dopo i rumor legati alla positività al coronavirus di alcuni allievi. Scendendo nel dettaglio, la pagina Twitter di Amici News ha fatto sapere che la semifinale del talent show andrà in onda regolarmente sabato 6 maggio su Canale 5 a partire dalle 21:30. La registrazione di giovedì 4 maggio è stata annullata. Tuttavia, l'ottava puntata dovrebbe essere registrata venerdì 5 maggio alle 15 oppure sabato 6 maggio alle 11. Nella pagina si legge che la data esatta della registrazione verrà comunicata appena ci sarà conferma.

Nella giornata di ieri, invece, la Fascino ha confermato il rumor degli allievi positivi al Covid: i ragazzi coinvolti sono quattro, alla quale si aggiungono 10 tecnici di studio. La casa di produzione però non era stata in grado di fornire dettaglio sulla registrazione della semifinale, poiché era in attesa della decisione dello staff del talent show.

Chi sarebbero i ragazzi positivi al Covid

Il primo a divulgare la notizia relativa la positività al Covid di due ragazzi di Amici di Maria, era stato Giuseppe Candela per Dagospia. A seguire, la giornalista Mirella Dosi di Pipol Tv ha confermato la presenza di casi di coronavirus all'interno della casetta degli allievi e aveva parlato di quattro ragazzi positivi più 10 tecnici.

Isobel, Angelina, Mattia e Aaron dovrebbero essere i positivi.

Wax e Maddalena negativi infatti stanno dall’altra parte della casetta.#Amici22 — AMICI NEWS (@amicii_news) May 3, 2023

Per quanto riguarda i nomi, non è trapelato nulla, ma sul web si mormora che tra questi ci siano Mattia, Isobel, Angelina e Aaron. Al contrario, la mamma di Maddalena Svevi ha smentito la positività di sua figlia in una chat privata di Instagram: la donna ha spiegato di avere sentito Maddalena, ma non le avrebbe detto di avere contratto il Covid. In casetta i ragazzi positivi sono stati isolati dal resto del gruppo: Wax e Maddalena infatti, si trovano in un'altra ala dell'abitazione.