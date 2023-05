C'è un importante annuncio da fare in merito a Un posto al sole. Venerdì 2 e 9 giugno il daily drama partenopeo non andrà in onda per lasciare spazio all'atletica: in entrambi i casi però la puntata verrà trasmessa il giovedì precedente. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi?

Le anticipazioni rivelano che la madre di Tommaso arriverà a Palazzo Palladini per riprendersi suo figlio, mentre Lara dovrà fare ricorso a tutte le se abilità manipolatorie per evitare di essere scoperta. A quanto pare Martinelli, cercherà quindi di tenere a bada la giovane polacca, nell'attesa di elaborare una strategia che le consenta di sbarazzarsi, una volta per tutte, della sua scomoda "rivale".

Un posto al sole: Lara verrà mai scoperta?

I fan di Un posto al sole si stanno facendo sempre più impazienti, in merito alla vicenda di Lara (Chiara Conti) e chiedono a gran voce che la donna venga smascherata e punita per le sue azioni. Non ci sono dubbi in merito al fatto che Martinelli verrà scoperta, ma tutto ciò potrebbe non avvenire in tempi brevissimi.

In queste ore è giunta la conferma che la dottoressa Picone (la ginecologa che ha assistito Lara) tornerà a luglio. Se questo da un lato avvalora la tesi che il piano di Lara sia a serio rischio conferma anche che passeranno ancora alcune settimane prima che la verità venga fuori. Probabile quindi che, solo nella stagione estiva, verrà decretata la fine di questa storyline, ma cosa accadrà a breve?

Ida arriva a Palazzo Palladini

Nelle prossime puntate, Ida (Marta Anna Borucinska) si presenterà a Palazzo Palladini in cerca di suo figlio. Fortunatamente per Lara, né Raffaele (Patrizio Rispo) che accoglierà la giovane polacca, né Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) riusciranno a capire chi è quella ragazza e cosa vuole.

Le anticipazioni rivelano che Lara, con grande presenza di spirito, riuscirà a tenere sotto controllo la situazione facendo passare Ida, per una ragazza in cerca di lavoro.

Lara potrebbe offrire un lavoro a Ida

Lara riuscirà quindi a risolvere la situazione sul breve, ma come sbarazzarsi della giovane? In merito a questo stanno spuntando alcune teorie molto interessanti. Per qualcuno Lara potrebbe arrivare ad uccidere la sua rivale, ma le anticipazioni riferiscono che Martinelli vorrebbe che la donna tornasse in Polonia.

Facile quindi ipotizzare che la donna cerchi un piano meno violento e diretto per sbarazzarsi di lei. Per farlo però Lara avrà bisogno di tempo e da qui nasce la suggestione che vedrebbe Lara assumere Ida come baby sitter o cameriera. Se tale ipotesi venisse confermata Lara farebbe leva sul desiderio della donna di stare vicino al figlio e, allo stesso tempo, potrebbe tenerla sotto controllo.

Va ricordato che Ida ha commesso a tutti gli effetti un reato e Lara potrebbe minacciare una denuncia. Ovviamente la stessa Martinelli si è macchiata di un reato il che rende la situazione alquanto complessa. Questo nell'attesa di capire in che modo verrà a galla la verità e quanto il ritorno di Marina avrà impatto su questa vicenda.