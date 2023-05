'Quando è tornato per la terza volta (il tumore al seno) è stato devastante. Ho avuto paura di morire', è stata questa la confessione di Carolyn Smith a Domenica In del 30 aprile, facendo commuovere anche la conduttrice Mara Venier.

Ho scoperto di avere il cancro grazie a i miei cani

Carolyn Smith ha raccontato in diretta come siano stati i suoi due cani fedeli a farle scoprire il tumore al seno. Mentre giocavano con lei e saltavano sul suo corpo si è accorta di avere qualcosa che non andava perchè le faceva male il seno sinistro ed è corsa dal medico.

La diagnosi è stata quella di un tumore maligno.

'Io spero che questa volta i medici riescano a trovare una cura per me. Dal 2015 sto lottando contro 'l'intruso' e spero che i medici prima o poi mi dicano che è finita', ha detto Smith commossa.

Il taglio di capelli che le dona

Mara Venier ha accolto Smith dicendole che il taglio corto di capelli le dona: "Ti trovo stupenda". Nonostante la fatica, il dolore, la mancanza di sensibilità alle mani e ai piedi a causa della chemioterapia, la ballerina si è mostrata sorridente e ha mostrato tutto il suo coraggio. Anzi, si è raccontata in modo tranquillo, pur ammettendo che avrebbe preferito che i medici le dicessero che è finita. 'La fortuna è che il tumore è sempre fermo lì, non si è spostato, non è andato in giro per il suo corpo.' dice Carolyn.

Durante la trasmissione, Mara Venier ha mostrato diversi filmati che hanno raccontato la storia di Carolyn Smith, del viaggio dalla Scozia (è originaria di Glasgow), trasferendosi prima a Londra e poi in Italia per seguire il suo attuale marito, Tino Michielotto.

L'omaggio dei ballerini di Ballando con le Stelle

Prima della fine della trasmissione, Mara Venier ha annunciato alla giudice di Ballando con le Stelle due sorprese.

Sullo schermo sono stati proiettati i messaggi di affetto di Milly Carlucci, che la chiama 'sorella', e poi il video di Samuel Peron, suo allievo dall'età di 8 anni, quello di Vera Kinnunen, che ha iniziato a ballare con lei a 13 anni e infine di Alessandra Trippoli che, con voce rotta dall'emozione, l'ha ringraziata per averla aiutata in un periodo difficile della sua vita.

Dopo i videomessaggi sono partite le note di 'Show must go on' dei Queen e sullo sfondo hanno iniziato ad avanzare Moreno Porcu, Angelo Madonia, Stefano Oradei e Giordano Filippi, quattro dei tanti maestri di Ballando con le Stelle. Si sono esibiti, in uno show commovente che ha attirato l'attenzione della loro insegnante e del pubblico in sala e hanno ballato per lei. Quando la musica è finita, i ballerini le si sono avvicinati e le hanno dimostrato tutto il loro affetto e la loro riconoscenza, abbracciandola.

Carolyn ha avuto una parola per tutti, ma per Madonia in particolare: è lui che è andato a trovarla tutti i giorni quando era in ospedale per fare l'intervento e le chemioterapie.