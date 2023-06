Di seguito l'oroscopo per tutti i segni zodiacali per la settimana che va dal 19 al 25 giugno 2023 . Sole entra in Cancro e il 24 incontrerà la Luna Nuova.

I primi sei segni dello zodiaco

Ariete: per i nati sotto il segno dell'Ariete grande settimana di cambiamenti, con Sole che entra in Cancro: dal punto di vista lavorativo arriverà il momento di discutere un tempo indeterminato o l'avvio di un nuovo progetto. Chi ha tirato per le lunghe problemi con un socio o con un collaboratore, ora potrebbe trovarsi di fronte a grandi tensioni, ma le giornate del 23 e del 24 saranno utili per dei chiarimenti.

Nel corso della settimana anche la famiglia potrebbe richiedere attenzioni, soprattutto nei rapporti genitori-figli. I single stanno entrando in una fase più "compresa": se da una parte c'è la voglia di amare dall'altra è come se ci fossero situazioni esterne che creano distanza. Per le coppie il week end potrebbe portare tensione con il partner. I vostri numeri fortunati sono il 27 e il 77.

Toro: per i nati sotto il segno del Toro si apre la settimana delle 'trattative' per ridiscutere gli accordi, ottenere soluzione migliorative e formulare richieste giuste al datore di lavoro. Questa settimana i Toro sono premiati per il coraggio di farsi avanti, di metterci la faccia e di andare incontro alle novità.

In amore Venere continua il suo viaggio nel segno, allargando ancora di più la possibilità di fare nuove conoscenze. Bellissimo il cielo che illuminerà le giornate del 24 e del 25 e sarà un periodo fortunato per chi sta programmando un matrimonio o una convivenza. Sfruttate la settimana per chiarire questioni sentimentali e non impuntatevi perché potrebbero crearsi attriti.

Per chi sta vivendo un rapporto ambiguo e indefinito con una persona che non vuole impegnarsi fino in fondo, non perdete tempo, con Venere nel segno sarebbe un vero peccato. I vostri numeri fortunati sono il 4 e il 54.

Gemelli: con il Sole in Mercurio nella seconda casa per i nati sotto il segno dei Gemelli è la settimana della realizzabilità e le vostre iniziative diventano il tema centrale.

In questo momento è rimettere in moto le cose anche a costo di qualche rinuncia. Vale la pena di essere elastici e di accettare qualche compromesso perché può davvero essere un grande volano per far ripartire la vostra macchina. Per quanto riguarda il cuore, solo ai primi di luglio Venere entrerà nel segno, accendendo il cielo dell'amore di nuovi colori. Nelle coppie si potrà avvertire che il partner limiti un po' le vostre iniziative. Per i single in cerca di una nuova storia ci saranno delle novità ma l'importante è che la scelta cada su una persona libera. I vostri numeri fortunati sono l'8 e il 69.

Cancro: negli ultimi tempi le cose per i nati sotto il segno del Cancro sono cambiati molto e molto cambieranno nelle prossime settimane.

Ritorna la grinta e la voglia di vivere, la capacità di prendere la situazione di petto. State tessendo una nuova rete di contatti e seminando progetti da far maturare nelle prossime settimane. Se sentite il desiderio di cambiare rotta muovetevi fin da adesso perché sta per iniziare un nuovo ciclo. Questa settimana segna anche l'uscita di una fase del cuore più nebulosa e incerta. Tornerete al timone delle vostre scelte e se avrete qualche difficoltà con il partner vi rimboccherete le maniche. Vi troverete di fronte una persona simile a voi, e questo è molto importante per far sbocciare nuovi amori. I vostri numeri fortunati sono l'1 e il 15.

Leone: i nati sotto il segno del Leone entrano in una fase professionale che richiede da un lato concentrazione e dall'altra potrebbe darti la sensazione di essere dietro ad un vetro appannato.

Questa settimana potreste mettere in cantiere diverse ipotesi per portare a compimento un progetto o un cambiamento lavorativo. Lunedì 19 è una splendida giornata per ottenere soddisfazioni sul piano lavorativo. Vivono un momento dubbioso le coppie recenti o quelle che hanno attraversato un momento di crisi nei mesi scorsi. La sensazione è di avvertire più il dovere che il piacere della relazione, sentendo il bisogno di evadere da certi vincoli. Le coppie in crisi potrebbero cercare conforto in una relazione clandestina, mentre chi vive una relazione recente potrebbe opporsi a una relazione seria e stabile. I vostri numeri fortunati sono il 7 e il 67.

Vergine: per i nati sotto il segno della Vergine si sblocca finalmente una situazione astrale che ha creato pesantezza sul lavoro nelle settimane scorse.

Mercurio nel segno porta nuova energia e chiarezza sugli orizzonti professionali. D'ora in poi potrete trovare valide soluzioni e raggiungere accordi vantaggiosi. Da giovedì 22 il cielo si fa interessante per agganciare nuovi contatti per allargare i vostri orizzonti professionali. Negli ultimi mesi il tema 'casa' ha avuto un ruolo fondamentale negli ultimi mesi: traslochi, compravendite, affitti. Ma ora arriva il momento di tirare un po' di fiato e qualcuno inizia a godersi un po' di relax a questo nuovo habitat. S'ingentilisce anche il cielo dei sentimenti e torna l'armonia tra le coppie dopo che negli ultimi tempi un problema del partner ha create un po' di tensione. Per i cuori solitari è arrivato il momento di sfoderare le armi.

I vostri numeri fortunati sono il 15 e il 17.

I secondi sei segni dello Zodiaco

Bilancia: per i nati sotto il segno della Bilancia procede il cielo ricco e dinamico, ma anche impegnativo dal punto di vista lavorativo. L'arrivo di Sole e di Mercurio in quadratura dal Cancro accentua ancora di più la pressione proveniente dal lavoro, senza però compromettere il vostro rendimento. La quadratura di Marte potrebbe portarti qualche ansia soprattutto se ci sono quadrature che non si chiudono. Avete un cielo forte e protetto e andrà tutto per il meglio. Giove inizia a portare i sui effetti positivi. Dal punto di vista sentimentale non esagerate con 'si fa come dico io' perché potrebbe stancare il partner.

Non vengono messe in discussione le vostre idee ma le modalità con cui le esprimete. Questa settimana potrà vedere qualche bisticcio anche tra le coppie 'migliori' soprattutto nelle giornate tra il 24 e il 25. I single avranno poco tempo libero, ma sarà interessante la giornata di mercoledì per fare un aperitivo con una persona speciale. I vostri numeri fortunati sono il 3 e il 43.

Scorpione: per i nati sotto il segno dello Scorpione cambia lo scenario del cielo. Marte e Mercurio entrano nel segno e ravviveranno la vostra motivazione sul lavoro. Nelle ultime settimane avete avuto difficoltà a mantenere chiara la vostra direzione, ma da questa settimana saprete dove andare. Diventerà più facile proporsi verso nuove realtà lavorative.

Questo nuovo ciclo permette di trovare il bandolo della matassa con progetti e iniziative che vi permetteranno una grandissima ripresa. dal punto di vista sentimentale, l'opposizione di Venere ti invita a condividere i tuoi pensieri e le tue incertezze con il partner, talvolta anche a richiedere il suo aiuto. Voi Scorpione tendete a nascondere le vostre emozioni ma in questa settimana è importante che esprimiate tutto ciò che non va. Si prospetta un bellissimo week end. I vostri numeri fortunati sono il 31 e il 19.

Sagittario: per i nati sotto il segno del Sagittario le ultime settimane di lavoro sono state faticose e pesanti. Se finora avete cercato di non farvi nessun nemico, da questa settimana potreste sentire l'esigenza di trovare alcune strategie per uscire da alcune situazioni complicate.

Lunedì 19 è una giornata di grande forza per portare avanti una trattativa. Sul fronte del cuore, con tutti questi pianeti in ottava casa, molte relazioni stanno cambiando fisionomia. Se avete aperto una crisi, può essere che nella settimana trovate la soluzione per riappacificarvi. Non sempre però potrete trovare la porta aperta. Se da poco vivete una nuova relazione, sentite che il sentimento sta maturando pian piano senza però che si arrivi ad una vera e propria coppia. I vostri numeri fortunati sono 12 e il 20.

Capricorno: per i nati sotto il segno del Capricorno si prospetta una fase lavorativa delicata. Questo vi aiuterà a rimboccarvi le maniche, soprattutto se non siete soddisfatti della vostra posizione in azienda.

Non è importante ottenere poco e subito, ma consolidare rapporti lavorativi in grado di offrire una prospettiva stabile e duratura. Da questa settimana dovrete prestare un po' di attenzione alle spese. Il ciclo dell'amore è sostenuto da un bellissimo trigono di Venere dal Toro, che regala incontri ai cuori solitari che si confermeranno nelle prossime settimane. Avete un forte sentimento di stabilità: siete molto esigenti e non tutti gli incontri corrispondono a ciò che desiderate. Le varie opposizioni che si creano questa settimana nel vostro cielo potrebbero mettere in luce alcune divergenze iniziali e nelle frequentazioni più recenti. Non fermatevi, andate avanti con la grinta che vi contraddistingue.

I vostri numeri fortunati sono l'11 e l'88.

Acquario: i nati sotto il segno dell'Acquario stanno facendo riaffiorare una consapevolezza dentro di sè. Ci sono momenti della vita che quelle che sembrano difficoltà, tutto ciò che può apparire come un limite cattivo, in realtà nasconde un significato più profondo che può aiutarvi a superare una paura inconscia. È importante affrontare a viso scoperto ogni situazione contrastante che vi si presenta, perché se tentiamo di aggirarla, si presenterà in forma diversa aumentandola. In questo periodo tutti i vecchi nemici sembrano riaffiorare per sbarrarvi la strada del cambiamento. Guardate questi fatti in chiave puramente simbolica, perché vi stanno suggerendo qualcosa. Sono guardiani di una soglia che per qualche ragione non siete ancora pronti a varcare. I vostri numeri fortunati sono il 4 e il 34.

Pesci: per i nati sotto il segno dei Pesci questa settimana cambia il cielo e anche la percezione che avete del futuro. Per settimane siete stati fermi ad osservare le evoluzioni lavorative, ma ora tornate ad essere protagonisti. È un cielo molto fertile per la creatività dove le idee di creativi, imprenditori e liberi professionisti valgono oro soprattutto se state per partire con una nuova iniziativa. La seconda metà di giugno risveglia anche le corde del cuore. Alcuni problemi legati al lavoro o alla famiglia di uno dei due partner sono in via di definizione e si può iniziare a progettare anche con scelte importanti. Per chi desidera un figlio può contare su un periodo di Super Fertilità. Anche ai cuori solitari torna la voglia di esporsi e di trovare persone reali, concrete e sincere con cui costruire un futuro insieme. I vostri numeri fortunati sono il 2 e il 62.