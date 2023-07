L'oroscopo dal 10 al 16 luglio è dedicato all'ultimo quarto di Luna che sorgerà tra il Sole in Cancro e la Luna in Ariete, tanto da raccogliere i frutti che avete seminato finora.

I primi sei segni dello Zodiaco

Ariete: dal punto di vista professionale dovrete trovare una mediazione tra ciò che state facendo e ciò che vorreste fare. Da questa settimana dovrete costruire il rapporto di fiducia con voi stessi perché vi state avvicinando alla meta desiderata. Seguite il flusso e anche se vi sembra vi porti per strade diverse da quelle che avevate previsto, non mettete in discussione le vostre buone capacità.

In questo periodo alcune "tensioni non risolte" vi stanno creando problemi in famiglia. Per chi è alle prese con un figlio in crescita, con spese impreviste o semplicemente uno smarrimento personale. Prendetelo come un campanello d'allarme. Evitate l'ansia ed esprimete le vostre preoccupazioni in modo chiaro. Dalla settimana prossima Marte lascerà finalmente il segno e tutto sarà più semplice. I vostri numeri fortunati sono il 2 e il 9.

Toro: molte persone nate sotto il segno del Toro, in questo momento stanno vivendo un momento di grande incertezza sul proprio futuro professionale. Tutti i lavoratori e le lavoratrici avvertono il desiderio di darsi nuovi obiettivi, smuovere una certa routine, fare uno scatto in avanti.

Siete però in un cielo di 'ritardi', quindi dovete avere pazienza e non è il momento di lanciarvi in spese pazze. Durante questa settimana però ci sarà un segno di svolta per molte relazioni. Coppie di vecchia data hanno il desiderio di avventurarsi in un nuovo traguardo, anche se al momento non riescono a esternarlo in modo chiaro.

Si litiga per questioni di poco conto perché manca qualcosa, forse un figlio. Nel caso di coppie più giovani c'è bisogno di accorciare le distanze se l'altro tende a fuggire da relazioni serie e stabili. I vostri numeri fortunati sono il 22 e il 13.

Gemelli: i nati sotto questo segno, in questa settimana, avranno un nuovo mantra, "perché io valgo".

Dopo Saturno contro nel segno, ora è arrivato il momento di dimostrare che avete superato l'esame a pieni voti. Le giornate di lunedì e giovedì vi porteranno grandi novità, dal punto di vista lavorativo. Il momento di trasformazione che state vivendo, però, si scontra con un certo realismo, e quindi tutte le condizioni che metti davanti ai tuoi interlocutori non sempre si dimostreranno valide. In questa settimana le coppie vanno alla ricerca di chiarezza per fare una scelta importante. Venere nel sogno significa Amore. Gli indecisi dovranno fare i conti da che parte pende il loro cuore perché si troveranno in mezzo a una indecisione e dovranno affrontarla. Non è un caso se in questi giorni qualche promessa o un 'sì lo voglio!'vengono espressi al canto della cicala.

Forse qualcuno potrà riavvicinarsi a un ex o a un amore lontano chilometri. Profonde e intense le storie che nascono in questo periodo. I vostri numeri fortunati sono il 69 e il 90.

Cancro: tutti gli sforzi che i nati sotto il segno del Cancro hanno fatto in questa prima parte dell'anno, inizieranno a concretizzarsi. In questi giorni dovrete porre le basi per il rilancio professionale, anche se dal punto di vista lavorativo potranno avverarsi variazioni dell'ultimo minuto che però non comprometteranno la buona riuscita del progetto. Un possibile investimento è favorito nella giornata di martedì. Siete troppo concentrati sul lavoro, e l'amore in questo periodo un po' ne soffre. Per chi è alla ricerca di un vero amore, dovrà aspettare agosto.

I tempi non sono ancora maturi. Venere è nel segno, e allora quale migliore occasione per uscire e mettersi in mostra la sera durante la movida? Le giornata di giovedì e venerdì possono regalare un momento intenso e appassionato. L'importante è vincere alcune diffidenze iniziali. I vostri numeri fortunati sono il 12 e l'1.

Leone: l'ingresso di Mercurio nel segno sta portando un'inversione di tendenza positiva per i nati sotto il segno del Leone. Finalmente i vostri obiettivi sono chiari e definiti e la vostra rotta ben tracciata. Abbiate coraggio nel chiedere la conclusione di progetti o un avanzamento di carriera. Tra questa e la prossima settimana alcune decisioni verranno prese. A proposito di cuore Venere guarda lontano per le coppie che vogliono costruire il loro progetto d'amore.

Questo è il momento importante per consolidare ma anche per entrare in punta di piedi nella vita di un'altra persona. Avete bisogno di tempo per non sentirvi in gabbia per non ricadere in vecchi schemi mentali che in passato vi hanno fatto soffrire. Nella giornata di sabato i single rimarranno ammaliati da una persona inaspettata. I vostri numeri fortunati sono il 17 e il 24.

Vergine: Urano presente nel segno crea un non so che di imprevedibilità che però a voi non piace. Siete il segno della logica e il vostro approccio alla vita è newtoniano: ad azione corrisponde reazione; all'impegno il merito o il riconoscimento, ma durante questa settimana il cielo scombinerà un po' le vostre certezze.

Tra giovedì e venerdì potrete fare dei buoni incontri di lavoro. Ci sono decisioni di lavoro da prendere sulla base di questioni affettive o famigliari o, al contrario, progetti di coppia, che cambiano in base a variazioni di alcune situazioni lavorative. La quadratura di Venere non va a toccare i sentimenti delle coppie che si amano, ma è evidente che l'amore in questo periodo è un toro difficile da domare. Ci sono questioni riguardanti la casa che sembrano risolte, ma richiedono tempi lunghi e sforzi aggiuntivi. Siete arrivati fin qui un po' stanchi, ma ora più che mai avete il fischietto pronto: il capostazione siete voi e siete voi a decidere chi entra e chi esce dal vostro cuore. I vostri numeri fortunati sono il 31 e il 7.

I restanti sei segni dello zodiaco

Bilancia: le tensioni degli ultimi periodi lasciano finalmente spazio a un clima più sereno e disteso. Da questa settimana anche sole e Marte lasceranno le ultime quadrature e scioglieranno i dubbi e i conflitti che si sono riversati nei rapporti con soci e collaboratori. La giornata di martedì è vincente anche per tutti quelli che sono in attesa dell'attivazione di un progetto o vogliono prendere contatto con una nuova realtà lavorativa. Rimangono ancora delicate alcune questioni di tipo legale, ma entro la fine del mese potrete ricevere buone notizie. L'amore prende quota con Venere a favore. Si risveglia il cuore con un lungo letargo ed è un peccato non cogliere le calde opportunità che vi si offriranno.

Anche per i single è arrivato il momento di togliere una resistenza, una certa ritrosia nell'iniziare una nuova storia. Date un nome al tappo, poi però stappatelo. Le giornate di inizio settimana possono regalare un buon incontro o rivitalizzare la passione nelle coppie. I vostri numeri fortunati sono il 74 e il 76.

Scorpione: settimana decisiva per il lavoro, dove potrete registrare un successo o agganciare una nuova proposta che però partirà in autunno. Le giornate più interessanti sono quelle di martedì e giovedì. Questo è il cielo che vi invita alla diplomazia e al mettere in campo tutte le vostre doti di persuasione perché alcuni referenti potrebbero essere più duri da convincere. Il lavoro vi assorbe molto tempo e molte energie e l'amore inevitabilmente ne risente.

Non è un cielo complicato e rischioso per le coppie che si amano, ma in questo periodo al partner potrebbe essere richiesto di adottare un atteggiamento comprensivo rispetto alle vostre priorità. Non impuntatevi su certe questioni: non assumete gli atteggiamenti tipici dei segni di terra. Testardaggine, determinazione e per certi versi inamovibilità. Se state vivendo una storia poco definita, se il partner si sottrae alle proprie responsabilità, questo ciclo di quadrature vi spingerà a un confronto definitivo. I vostri numeri fortunati sono l'83 e l'8.

Sagittario: continua l'onda positiva per i nati sotto il segno del Sagittario: per molti questa settimana è propensa a grandi affari che allargano la visuale degli affari professionali.

Per altri invece la visuale si può allargare con corsi di aggiornamento, stage o studi approfonditi. Se siete in attesa di un'importante risposta, lunedì o martedì saranno le giornate fortunate. Le opportunità che questo cielo ti offre sono molteplici. In amore, dipende cosa vuole comunicare Venere in opposizione. È una Venere di definizione, che cerca stabilità affettiva e che trova risposte certe nelle coppie che si amano e che vogliono dare una cornice di progetto di vita insieme. Ma potrebbe essere anche una Venere che si scontra con chi una definizione non vuole darla. Le coppie che sono in fase costruttiva potrebbero pensare di accendere un mutuo o racimolare risorse per dare stabilità ai tuoi progetti.

I tuoi numeri fortunati sono il 20 e il 22.

Capricorno: "valutare", questo è il verbo che vi accompagnerà per tutta la settimana. Valutare quali sono gli elementi che vi permetteranno di rafforzare le basi del vostro lavoro perché, come indica questo cielo, qualcosa deve cambiare. Ora c'è maggiore consapevolezza e minore propensione a essere accondiscendenti. Questo è il cielo che parla di contratti da rinnovare o rinegoziare nelle giuste condizioni, di rapporti da ridefinire con soci e collaboratori e soprattutto di un Capricorno che alza la testa. Ovviamente i grandi cambiamenti non si fanno tutti in un giorno, ma ora avete la possibilità di mettere la prima pietra. Evitate di sabotare alcune proposte in arrivo. In amore, alcune storie nate nei mesi scorsi stanno diventando più serie. State cercando chiarezza nel rapporto, ma ancor prima in voi stessi per capire se questa relazione fa il caso vostro. Eventuali rapporti clandestini potrebbero complicare un po' le cose. Piuttosto che barricarvi dietro la diffidenza, osservatevi in questa nuova situazione e trovate delle risposte dentro di voi. I vostri numeri fortunati sono l'11 e l'88.

Acquario: nella vita professionale dell'Acquario si apre una periodo di confronti dove bisogna convivere con gli altri e con certe situazioni che richiedono elasticità. In questo potreste trovarvi in una situazione in cui potrebbe essere valutato il vostro operato o essere in attesa di un feedback su un vostro progetto. L'esito sarà positivo, ma in ogni caso dovrete accogliere il parere degli altri, anche accettando critiche o richieste di modifica. Non dubitate delle vostre capacità ma soprattutto non mettere in discussione i vostri obiettivi. Dalla metà della scorsa settimana Venere forma un bellissimo trigono dai Gemelli che adesso pian piano inizia a ingranare. Il cuore si rimette in moto dopo un periodo di fiacca e torna la voglia di amare nei single che però in questo periodo hanno un atteggiamento un po' strano. Da un lato c'è la voglia di andare incontro a nuove conoscenze e rilanciare il cuore alle stelle. Dall'altra c'è la tendenza a etichettare un possibile nuovo incontro prima ancora di averlo vissuto, pensandolo troppo complicato o troppo noioso. Tra questi 'troppo' però si potrebbero nascondere sentimenti più profondi. I vostri numeri fortunati sono il 44 e il 48.

Pesci: prosegue la fase di grande rinnovamento. Il trigono di sole e di Marte risveglia un sano desiderio di star bene e di dedicare i vostri sforzi per i progetti lavorativi futuri. È un'energia potente, positiva, che potrebbe accentuare il malcontento di chi vive una situazione lavorativa poco stimolante e appagante. Nelle giornate di giovedì e venerdì la Luna nel segno potrebbe darvi la giusta spinta per smuovere le cose e ottenere di più. In amore entrate in una fase che si potrebbe definire 'vorrei, ma non posso'. Da un lato Sole e Marte alimentano le buone energie e spingono a fare di più, dall'altro la quadratura di Venere rallenta e allunga i tempi di progetti e conquiste. Molti single vivranno il desiderio di rimettersi in gioco, che si scontra però con un cielo indaffarato che lascia poco tempo al cuore. I primi passi di una relazione potrebbero essere perturbati dai colpi di coda di un o una ex che chiede di riparlarne. Tra giovedì e venerdì i cuori solitari potrebbero avere un incontro che canalizzerà la vostra attenzione. I vostri numeri fortunati sono il 68 e il 16.