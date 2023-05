Giorgio Manetti torna a parlare dell'ex Gemma Galgani, anche alla luce delle recenti indiscrezioni che lo vedono prossimo ad un ritorno a Uomini e donne. L'ex cavaliere, ancora una volta, non ha esitato a lanciare una frecciata alla sua ex, convinto che Gemma non lascerà mai il programma.

Giorgio su Gemma: 'Non credo lascerebbe U&D per nessun motivo'

Giorgio Manetti, a distanza di anni dal suo addio a Uomini e donne, continua ad essere uno dei volti più amati del dating show di Maria De Filippi. I telespettatori ancora ricordano la sua storia con Gemma Galgani, finita in malo modo nel lontano 2015.

Giorgio poco dopo, abbandonò definitivamente il programma, mentre Gemma al contrario, ha proseguito la sua ricerca dell'amore in TV. All'inizio di questa stagione, la dama torinese aveva promesso a Maria, De Filippi che avrebbe trovato il compagno della vita, ma anche quest'anno, le cose non sono andate bene. Proprio in riferimento a questo, l'ex Giorgio Manetti, sul settimanale Nuovo, ha lanciato una nuova stoccata a Gemma, dicendosi sicuro del fatto che lei non abbandonerà mai il programma. "Se davvero lo avesse voluto, avrebbe già trovato un uomo", ha dichiarato Giorgio, aggiungendo: "Il problema è che non credo lascerebbe Uomini e Donne per nessun motivo".

U&D, Giorgio Manetti: ecco perché non ha più cercato Gemma

C'è da tenere in considerazione il fatto che dopo il loro burrascoso addio, Gemma e Giorgio non si sono più sentiti. Sulla rivista di Riccardo Signoretti, l'ex cavaliere fiorentino ha ammesso che se dovesse incontrare casualmente Gemma, non avrebbe problemi a prendere un caffè con lei.

Ha poi confidato il motivo per cui in tutti questi anni non l'ha mai più cercata e non ha intenzione di farlo neppure ora: "Non sarò io a cercarla. L’ho perdonata, ma non dimentico". Manetti al riguardo ha poi specificato di avere ancora il numero di telefono dell'ex, ma di non averla mai voluta chiamare per questo motivo: "Lei, dopo la fine della nostra storia mi ha offeso per un anno in Tv".

In buona sostanza, Giorgio non ha dimenticato, ma sembra comunque voler tenere una porta aperta alla sua ex Gemma Galgani.

Manetti torna a Uomini e donne?

I fan più nostalgici, vorrebbero rivedere Giorgio Manetti a Uomini e donne. Se fino a qualche tempo fa sembrava essere un'utopia, ora il suo ritorno potrebbe davvero concretizzarsi. Recentemente, proprio Manetti non aveva escluso questa possibilità, facendo di nuovo sognare i telespettatori di Canale 5. Ovviamente, la curiosità più grande riguarderebbe la reazione di Gemma, che se lo ritroverebbe di fronte dopo tanti anni. Comunque sia, queste sono solo ipotesi, visto che non vi è certezza sul ritorno di Giorgio a U&D. Bisognerà attendere l'inizio della prossima stagione del programma per saperne di più.