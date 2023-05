Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola, La promessa, che racconta la storia della domestica Jana che salva il figlio dei marchesi, Manuel da un incidente con aeroplano mentre tenta di scoprire la verità sulla morte della madre e sul rapimento del fratello. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 29 maggio al 1 giugno 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla fuga di Dolores, sull'arrivo di Jana a La promessa, sulla morte di Thomas, sul finto malore di Pia, sulle indagini di Funes, sul rifiuto di Catalina di andare al funerale del fratello e sulle esequie di quest'ultimo.

Jana salva la vita a Manuel

Le anticipazioni di La promessa ci segnalano che la cameriera Dolores verrà inseguita e uccisa da alcuni uomini a cavallo mentre è in fuga con la piccola Mariana e il figlio neonato. Alla morte della donna, gli uomini porteranno via il bambino, lasciando invece la bimba perché creduta morta. Quindici anni dopo, nel 1913, la piccola Mariana, ormai cresciuta, si presenterà alla tenuta La promessa con il nome di Jana per scoprire chi ha ucciso la madre e che fine ha fatto il fratello. Nel frattempo, Manuel De Lujaan avrà un incidente in aereo e verrà soccorso proprio dalla giovane. Come ricompensa, quest'ultima chiederà al fratello del giovane Tomas di essere assunta come cameriera a tempo pieno per poi rivelargli di voler scoprire chi ha ucciso la madre.

Tomas si offrirà di aiutarla, chiedendole un giorno di tempo per scoprire cosa è successo. Per dimostrarle le sue buone intenzioni il giovane le lascerà la sua fede nuziale. Dopo di che, Tomas affronterà la matrigna, Cruz, accusandola di essere stata lei a far uccidere Dolores tanti anni prima. In risposta, la donna lo accoltellerà a morte.

Il sergente Funes arriva alla tenuta

Pia avrà un malore in cucina che verrà attribuito allo stress, per poi rifiutarsi di andare a casa del barone. Romolo e Cruz lo verranno a sapere e la sgrideranno ma lei si giustificherà, affermando che non si sentiva bene quando invece voleva soltanto evitare di incontrare il barone che l'aveva violentata mettendola incinta.

Cruz informerà Manuel che dopo la morte del fratello dovrà essere lui ad assumersi il comando della tenuta e della famiglia. A queste parole, il giovane ribadirà alla matrigna di volersi occupare unicamente dell'aviazione. Jana entrerà di nascosto nella stanza in cui giace il corpo di Tomas per rimettergli la fede al dito. Il suo tentativo però verrà interrotto da Lola. Il sergente Funes arriverà alla tenuta per indagare sull'omicidio, fare eseguire l'autopsia e interrogare tutti i presenti. La vedova di Tomas, Jimena vorrebbe ritornare dai genitori ma Cruz le chiederà di rimanere alla tenuta. Nel corso delle indagini, Funes scoprirà che l'arma del delitto potrebbe essere un tagliacarte di 10 centimetri che Donna Cruz afferma di aver perso.

Il barone teme per la sua famiglia

Dopo i primi interrogatori i sospetti di Funes ricadranno sui Catalina e Jimena perché Tomas non aveva la fede al dito quando è morto. Simona ha un crollo emotivo dopo la morte del padroncino e vorrebbe andarsene dalla tenuta. Romolo cercherà di confortarla ma alla fine sarà Jana a rincuorarla. Come premio, la cuoca le mostrerà una foto dove lei è ritratta con Dolores. Catalina soffrirà moltissimo e rivelerà a Cruz di non voler partecipare al funerale del fratello. Candela combinerà un disastro in cucina mentre sta preparando il rinfresco per il funerale insieme a Simona. Manuel continuerà a corteggiare Jana, mentre il barone inizierà a temere che l'omicidio di Tomas possa mettere in cattiva luce i Lujan e i Cruz. Mauro incontrerà Leonor che lo bacerà nuovamente. Al funerale parteciperanno poche persone.