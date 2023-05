Il Paradiso delle signore 7 sta per giungere alla conclusione e venerdì 5 maggio ci sarà l'ultima puntata di stagione. Le anticipazioni annunciano che non mancheranno i colpi di scena e per alcuni protagonisti della Milano degli anni Sessanta si chiuderà una fase per iniziarne un'altra. Armando, ad esempio, prenderà una decisione importante sul suo futuro e sceglierà finalmente se trasferirsi o meno a Londra. Marcello, invece, pagherà i debiti della caffetteria rendendo felicissimo il suo amico Salvatore che chiederà ad Elvira di uscire. Non mancherà un importante chiarimento tra Roberto, Marco e Stefania.

Il giornalista dichiarerà il suo amore alla sua ex che gli dirà che sta per diventare padre. Vittorio, invece, preferirà non dire a Matilde cosa ha scoperto su Tancredi e si dileguerà nel buio.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Elvira avrà un appuntamento con Salvatore

L'ultima puntata de Il Paradiso delle Signore 7 si preannuncia ricca sorprese e getterà le basi per la nuova stagione della soap che ripartirà il prossimo settembre. Nell'episodio in onda venerdì 5 maggio, Marcello farà una sorpresa graditissima al suo socio pagando tutti i debiti della Caffetteria. Nella prossima stagione, quindi, Marcello e Salvatore potrebbero pensare di ampliare la loro attività con nuovi investimenti.

Amato, inoltre, chiederà ad Elvira di uscire e tra i due potrebbe sbocciare l'amore, dando inizio ad una storia che potrebbe essere protagonista nelle nuove puntate. Per Marcello ci sarà anche un incontro con Ludovica nel quale scoprirà che Ludovica si è sposata con Ferdinando. Questo potrebbe segnare l'addio definitivo per la ex coppia della soap, oppure darà una scossa ai sentimenti dei due protagonisti?

Anticipazioni ultima puntata: Marco e Roberto si chiariranno

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di venerdì 5 maggio spiegano che Marco si chiarirà con Roberto e capirà che il ragazzo non ha affatto ingannato Gemma. Successivamente il giornalista dichiarerà i suoi sentimenti alla sua ex fidanzata e lei gli rivelerà di essere il padre di suo figlio.

Questo potrebbe cambiare tutti i piani di Gemma e annullare il matrimonio con Roberto. Per Marco e Stefania il lieto fine, quindi, potrebbe arrivare già nella settima stagione.

Matilde e Tancredi festeggeranno l'inaugurazione della galleria

Nella puntata finale de Il Paradiso delle signore 7 ci sarà ampio spazio anche per Armando che dopo giorni di riflessione riuscirà ad avere le idee chiare su cosa desidera per il suo futuro. Il capo magazziniere deciderà se lasciare Milano e seguire Agnese a Londra oppure continuare a vivere la sua storia a distanza. Infine, Vittorio farà una scoperta molto importante sul marito di Matilde e penserà molto sul dirlo o meno alla donna. Il dottor Conti preferirà non rovinare l'armonia che si è creata tra Tancredi e sua moglie e osserverà dall'esterno i festeggiamenti per l'inaugurazione della loro attività. Poi, andrà via nel buio.