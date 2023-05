Proseguono gli appuntamenti con Un posto al sole su Rai 3. Le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda dall'8 al 12 maggio, rivelano che Marina sembrerà intenzionata a prendere una decisione definitiva sul suo rapporto con Roberto, dopo aver fatto una scoperta particolare. Ad approfittare di questo momento di tensione sarà Lara, che tenterà in tutti i modi di riavvicinarsi a Ferri. Al Caffè Vulcano sembrerà non esserci pace, dato che nuovi problemi si presenteranno per i proprietari.

Marina furiosa con Roberto dopo aver fatto una scoperta

Dopo aver fatto una scoperta inaspettata su Roberto, Marina andrà su tutte le furie. La donna deciderà di affrontare una volta per tutte il marito e arriverà a prendere una drastica decisione sulla loro relazione. Allo stesso tempo, la dura reazione di Giordano, farà riflettere Ferri su cosa stia realmente sbagliando con sua moglie. Marina sembrerà più determinata che mai a rimanere sulla sua scelta. Tale situazione di tensione tra la coppia sarà sinonimo di felicità per Lara, che ne vorrà approfittare per farsi sempre più strada nella vita di Ferri e riconquistarlo. La donna, infatti, approfitterà di un momento di assenza di Marina e andrà a Palazzo Palladini con suo figlio.

Tra Franco e Angela, dopo un lungo periodo di tensioni, sembrerà essere tornato il sereno. Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole, rivelano però che qualcosa tornerà a rovinare l'armonia tra i due. Angela infatti, verrà assalita da nuove preoccupazioni. Questa volta però, le cose potrebbero prendere seriamente una brutta piega e rovinare il loro rapporto in maniera permanente.

Trame Un posto al sole, nuove puntate: nuovi problemi al Caffè Vulcano

Mariella, Guido, Bice e Sergio saranno prossimi alla partenza in crociera. Cerri non sarà stato invitato e si sentirà escluso. L'uomo se la prenderà con Mariella e cercherà conforto in un conoscente, che sarà in grado di dargli dei buoni consigli.

Qualcuno tornerà a creare problemi al Vulcano, ma non si saprà di chi si tratta.

Otello continuerà ad essere una presenza ingombrante sia a Palazzo Palladini che al Caffè Vulcano. Renato e Raffaele tenteranno di porre un freno agli atteggiamenti dell'uomo.

Bianca si ritroverà ad affrontare un momento molto importante per la vita di ogni ragazza e potrà contare sull'aiuto di nonna Giulia.

Alberto, dopo la fine della sua relazione con Clara, non sarà felice che il figlio viva in un quartiere pericoloso e proporrà all'ex di cederle il suo appartamento in modo tale che possa andare a viverci insieme al loro bambino.