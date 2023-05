La puntata finale de Il Paradiso delle Signore 7 andrà in onda venerdì 5 maggio e sarà ricca di sorprese. In primo piano ci sarà Marcello che al suo ritorno da Ginevra pagherà tutte le cambiali della caffetteria e festeggerà con Salvatore. Per Barbieri, tuttavia, ci sarà ancora un'altra novità perché scoprirà che Ludovica ha sposato Ferdinando. Dopo averci pensato bene, Armando arriverà ad una decisione molto importante sul suo futuro, mentre Salvatore chiederà a Elvira di uscire. Non mancheranno i colpi di scena anche per Marco che apprenderà da Gemma che presto diventerà padre, mentre Vittorio scoprirà qualcosa su Tancredi, ma probabilmente non lo rivelerà a Matilde.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Salvatore e Marcello festeggeranno in caffetteria

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di venerdì 5 maggio raccontano che in caffetteria ci sarà un momento di grande gioia. Quando Marcello tornerà a Milano, infatti, riabbraccerà Salvatore e gli farà una sorpresa graditissima: pagherà tutte le cambiali del locale. I due amici festeggeranno questa tappa importante della loro vita e Salvatore sarà così felice che chiederà ad Elvira di uscire con lui. Nascerà una nuova coppia nella soap di Rai 1?

Anticipazioni puntata di venerdì 5 maggio: Armando deciderà se partire per Londra

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 in onda venerdì 5 maggio vedrà al centro delle scene anche Armando.

Dopo giorni di riflessione, il capo magazziniere arriverà finalmente a prendere una decisione sulla sua vita: resterà a Milano o inizierà con Agnese una nuova esperienza a Londra? Le trame non rivelano cosa deciderà Ferraris e per saperlo non resta che aspettare ancora qualche giorno. Marcello, invece, vedrà Ludovica per la prima volta dal suo ritorno da Ginevra e sarà sorpreso quando scoprirà che la donna si è sposata con Ferdinando.

Marco apprenderà che sarà padre dopo aver dichiarato i suoi sentimenti a Gemma

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che nella puntata finale i riflettori saranno puntati anche su Gemma e Marco. Il giornalista si renderà conto di aver sbagliato ad accusare Roberto e dopo aver chiarito con lui deciderà di dichiarare il suo amore a Gemma.

Quest'ultima, invece, dirà a Marco che è lui il padre del bambino che ha in grembo. Questo potrebbe cambiare totalmente il destino dei protagonisti e far saltare il matrimonio di Gemma e Roberto. L'attenzione sarà focalizzata anche su Vittorio che scoprirà qualcosa su Tancredi e sarà indeciso se rivelarla o meno a Matilde. L'uscita di scena di Conti che guarderà dall'esterno l'inaugurazione della nuova galleria e si allontanerà nel buio fa capire che Vittorio deciderà tenere per sé il segreto che ha scoperto.