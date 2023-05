Il Paradiso delle signore 7 ha salutato i telespettatori di Rai 1 con la puntata finale andata in onda su Rai 1 e tra poco inizieranno le riprese della nuova stagione che sicuramente proseguirà con le storie rimaste in sospeso e tante nuove vicende. Nel frattempo, la soap di successo "sbarcherà" in Spagna con 220 puntate ed è già in corso la trattativa per la seconda stagione.

Il Paradiso delle signore verso la conquista della Spagna

Le avvincenti storie de Il Paradiso delle Signore 7 hanno conquistato anche la Spagna, invertendo la rotta. Spesso, infatti, l'Italia ha importato prodotti di grande successo dalla penisola iberica, come Una Vita e Il Segreto, o dalla Turchia, come Terra amara.

Questa volta, invece, grazie alla grande qualità de Il Paradiso delle signore, sarà l'Italia a cedere i diritti ad altri paesi esportando una telenovela. Presto le Veneri di Vittorio Conti parleranno castigliano, basco e catalano con la prima stagione in onda in Spagna. Per il momento sono state acquistate 220 puntate, ma è già in corso una trattativa per la seconda stagione daily. Gli amori del Paradiso, tuttavia, non hanno conquistato soltanto gli spagnoli. Anche la Grecia e la Finlandia hanno acquistato i diritti di remake della soap italiana con l'intenzione di rivisitare le storie con un'altra ambientazione.

Il Paradiso delle signore 7: lieto fine per Gemma e Marco

La settima stagione de Il Paradiso delle signore si è conclusa venerdì 5 maggio con il ricongiungimento di Gemma e Marco che si sono promessi amore e nelle nuove puntate potrebbero sposarsi.

Anche Agnese e Armando hanno avuto il loro lieto fine con la decisione di partire per Londra e iniziare una vita insieme e alla luce del sole. Molte storie, tuttavia, sono state lasciate in sospeso e probabilmente verranno riprese nella nuova stagione che inizierà come sempre a settembre su Rai 1. Non c'è ancora una data ufficiale per le riprese, ma presto gli attori torneranno sul set e tra i confermatissimi ci sono Armando e Marcello.

Gli attori Pietro Masotti e Pietro Genuardi, infatti, hanno dato appuntamento a settembre ai loro fan. Anche Vanessa Gravina ha confermato la sua presenza nell'ottava stagione in cui la contessa sarà protagonista assoluta visto che ha lasciato in sospeso un segreto.

Il segreto di Adelaide si scoprirà nell'ottava stagione

L'ottava stagione de Il Paradiso delle signore partirà a settembre su Rai 1 e tra i protagonisti si sarà senza dubbio Adelaide che custodisce un segreto di cui è a conoscenza soltanto Marcello.

Di cosa si tratta? Per il momento ci sono sono tante ipotesi e nessuna certezza La contessa potrebbe nascondere un figlio o una figlia oppure un particolare che riguarda Achille Ravasi. Si è ipotizzata anche una malattia, ma soltanto nelle nuove puntate si scoprirà davvero il motivo della sua partenza.