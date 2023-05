Lunedì 22 maggio, su Canale 5, è andata in onda la sesta puntata de L'Isola dei Famosi. Cristina Scuccia parlando con Ilary Blasi si è aperta sulla sua vita lontano dai riflettori e ha riferito di avere incontrato una persona a Madrid. La naufraga ha precisato di non volere rivelare alcun dettagli sull'identità della persona che frequenta, ma ha precisato che non c'entra nulla con la decisione di rinunciare ai voti.

Le dichiarazioni di Scuccia

Nei giorni scorsi Cristina Scuccia si era aperta con Helena Prestes lasciando intendere che lontano dai riflettori il suo cuore batte per una persona.

Nel corso della puntata di ieri, 22 maggio, la conduttrice ha affrontato l'argomento con la diretta interessata. Sebbene fosse imbarazzata, Scuccia ha ammesso che sta frequentando una persona: " È entrata in punta di piedi senza giudicarmi per il mio passato". A tal proposito Cristina si è augurata che terminata l'esperienza a L'Isola dei Famosi la persona sia ancora lì ad aspettarla.

La concorrente ha confidato di non avere mai detto nulla sulla frequentazione, perché non vuole che sia attribuita alla scelta di rinunciare ai voti. Inoltre ha rivelato di essere imbarazzata, perché neanche sua mamma è a conoscenza di questa cosa. L'incontro è avvenuto a Madrid, ma al momento Scuccia ha preferito non rivelare l'identità: " È un germoglio.

I germogli vanno protetti". Alle persone che potrebbero giudicarla, la naufraga ha replicato: "Io alla fine non sto facendo niente di male, sto amando".

Ilary Blasi indaga sulla frequentazione dell'ex suora, ma Cristina tace

Durante la chiacchierata con Ilary Blasi, quest'ultima ha cercato di sapere qualcosa di più sulla frequentazione di Cristina Scuccia.

Quest'ultima però ha detto di non volere aggiungere altro, solamente che la persona in questione vive in Spagna. La stessa conduttrice ha precisato di non volere essere invadente, ma di voler soddisfare la sua curiosità. La naufraga però ha sbottato: "Basta". La paura della concorrente è quella di essere giudicata per la sua scelta.

Di recente, i due esperti di gossip Venza e Marzano aveva ricevuto una segnalazione su una possibile frequentazione di Scuccia. Anche Vladimir Luxuria aveva lasciato intendere di essere a conoscenza di qualcosa.

Il commento di alcuni utenti del web

La confessione di Cristina Scuccia a L'Isola dei Famosi non è passata inosservata ai telespettatori.

Su Twitter, moltissimi utenti hanno commentato sotto alla pagina ufficiale del Reality Show: "La più falsa di tutte". Secondo un utente, quanto detto dalla concorrente non corrisponderebbe alla verità, altrimenti non avrebbe rifiutato di baciare per gioco Aldo Montano.

Al contrario, c'è chi si è detto felice per la confessione di Scuccia.