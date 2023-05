L'Isola dei Famosi continua a perdere concorrenti: nel corso della sesta puntata, in onda lunedì 22 maggio, Paolo Noise ha annunciato il ritiro dal gioco. [VIDEO] Il concorrente ha preferito non entrare nei dettagli per motivi di privacy, ma ha spiegato che una persona in questo momento gli ha teso la mano e lo ha aiutato a risalire dopo una brutta caduta. A quel punto Noise ha ringraziato tutto lo staff, anche chi lavora dietro le quinte.

Le dichiarazioni di Noise

Nelle scorse ore, Paolo Noise è stato assente da Playa Tosta.

Nel corso della puntata di ieri, 22 maggio, Ilary Blasi ha aperto la diretta spiegando che il naufrago era assente perché si è dovuto sottoporre ad accertamenti medici.

Successivamente Paolo Noise è apparso in Palapa e ha annunciato di lasciare il gioco: "Dopo che è successo quello che è successo e non entrerò nel dettaglio, c'è stata una persona che mi ha aiutato ad alzarmi da una brutta caduta". La persona in questione è un medico che ha ritenuto Noise non idoneo a proseguire L'Isola dei Famosi. Il conduttore radiofonico si è detto dispiaciuto per il ritiro, poiché ci teneva a vincere ma crede di aver vinto lo stesso il Reality Show. Infine il concorrente ha rassicurato che adesso sta bene, anche se per due giorni non è riuscito a dormire.

L'incontro con Marco Mazzoli

Dopo aver comunicato il ritiro da L'Isola dei Famosi, Paolo Noise ha incontrato il suo amico Marco Mazzoli.

I due naufraghi hanno avuto la possibilità di vedere una clip riguardante i momenti più belli che hanno trascorso in Honduras.

Nel momento in cui Mazzoli ha appreso che il suo amico stava lasciando il gioco è scoppiato in lacrime e ha riferito: "Mi hai fatto venire qui e ora mi lasci da solo?". Noise senza giri di parole ha spiegato che il ritiro è stato imposto dal medico e ha chiesto a Marco di vincere anche per lui: "Se vinci mi regali uno scooter".

L'Isola dei Famosi: 6 naufraghi si sono ritirati dall'inizio del programma

Dall'inizio de L'Isola dei Famosi ad oggi, si sono ritirati 6 naufraghi: Marco Predolin, Claudia Motta, Simone Antolini, Alessandro Cecchi Paone, Fiore Argento e Paolo Noise.

Durante la sesta puntata, Corinne Clery è apparsa in difficoltà e ha affermato parlando con qualcuno: "Siamo al massacro".

Sui social, moltissimi telespettatori sostengono che i concorrenti siano allo stremo poiché non è possibile che dopo un mese si siano ritirati già sei partecipanti. A detta di alcuni telespettatori, L'Isola dei Famosi andrebbe abolita poiché non è possibile vedere gente che piange per la fame. La stessa Ilary Blasi nella precedente puntata ha ammesso che il cibo presente in Honduras è davvero poco, così come Vladimir Luxuria ha bacchettato gli autori.