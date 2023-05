A L'Isola dei Famosi si respira un clima piuttosto ostile tra i vari concorrenti. Nel daytime di martedì 16 maggio, Helena Prestes ha raccontato a Corinne Clery di avere ricevuto una spinta da Luca Vetrone: la modella ha riferito che il tutto è accaduto nel momento in cui aveva trovato una noce di cocco. Su Playa Tosta, Helena è sempre più messa in discussione dai suoi compagni d'avventura per alcuni atteggiamenti ritenuti sbagliati.

Lo sfogo di Helena

Al termine della puntata di lunedì, Helena si è ritrovata a parlare con alcuni membri della tribù della Chicas.

Parlando con Corinne e Nathaly Caldonazzo, la modella brasiliana ha rivelato un episodio che visto protagonista anche Luca Vetrone: "Oh ragazze, ho trovato un cocco prima, ma sono andata a prenderlo e boom". La diretta interessata facendo il gesto della spinta, ha lasciato intendere che Luca l'abbia spintonata per impossessarsi lui del cibo. Successivamente la naufraga ha detto la sua per essere finita al televoto per la terza volta: "Mi sento più forte che mai".

Helena è convinta di superare anche questa volta la nomination e ha promesso di mandare via i suoi "rivali" uno a uno. Questa settimana la modella è al televoto con Pamela Camassa e Fabio Ricci.

Scontro tra Helena e Fiore

Nel corso della quinta puntata de L'Isola dei Famosi, Fiore Argento ha deciso di abbandonare il gioco per via di un infortunio al mignolo.

Prima di lasciare l'Honduras, la naufraga ha avuto una discussione piuttosto accesa con Helena. Non è la prima volta che le due concorrenti si sono trovate in disaccordo su qualcosa, al punto che in passato si erano promesse di non rivolgersi più la parola l'una con l'altra.

La modella brasiliana ha discusso con quasi tutti i suoi compagni d'avventura, compresi alcuni membri della tribù degli Hombres.

In varie occasioni, è stata accusata di voler apparire come vittima davanti alle telecamere ma lontano dai riflettori avrebbe un atteggiamento poco rispettoso verso tutti i concorrenti.

Luca Vetrone critica la modella

Nel frattempo, anche Luca Vetrone ha avuto da ridire qualcosa su Helena Prestes.

Nel dettaglio, il tiktoker ha spiegato di aver nominato la modella perché in puntata si è comportata male con tutti i concorrenti: "Sei stata scontrosa e prepotente".

Il diretto interessato ha ribadito di non tollerare determinati atteggiamenti. Successivamente i due concorrenti sono tornati a parlare del vecchio litigio avuto e Luca ha sostenuto di essere venuto a sapere che Helena ha parlato male alle sue spalle.

Infine ha detto di non essere minimamente toccato dal fatto che Helena lo trovi antipatico: "Non devo essere per forza simpatico a tutti".