Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono ritirati da L'Isola dei Famosi. Secondo un rumor riportato da Ivan Rota su Dagospia, i due naufraghi sarebbero pronti a sbarcare a Cayo Cochinos dove potrebbero continuare il gioco in coppia. Ma non è tutto, tra i rumor legati al ritiro ci sarebbe la situazione delicata di Simone: il naufrago avrebbe detto troppe cose sulla figlia avuta dalla sua ex.

I rumor sul ritiro di Cecchi Paone e Antolini

Durante la quarta puntata de L'Isola dei Famosi i membri della tribù degli Accoppiados hanno cominciato a giocare da soli, tranne Alessandro Cecchi Paone che si è rifiutato di giocare senza il compagno Simone Antolini.

Secondo un rumor riportato dal giornalista Ivan Rota, ci sarebbe un motivo ben preciso sul ritiro dei due naufraghi: "Potrebbero sbarcare a Cayo Cochinos". Ma non è tutto, perché sul sito sarebbe apparso anche un altro rumor: pare che i due concorrenti si siano messi d'accordo a telecamere spente per abbandonare L'Isola dei Famosi. In una terza ipotesi legata al ritiro, pare che Antolini avrebbe commesso un errore a parlare di Melissa: "Si dice che Simone non potesse rivelare niente sulla figlia di 4 anni anche perché ne aveva parlato già troppo".

Infine sul portale di Roberto D'Agostino si legge, che Cecchi Paone senza l'appoggio di Simone Antolini non avrebbe avuto "lunga vita" su Playa Tosta: "Lo chiamano uomo di cultura, ma fa sempre pessime figure".

Chi è Melissa per Simone Antolini?

Di recente, Simone Antolini si è confidato con alcuni naufraghi de L'Isola dei Famosi. Il 23enne ha rivelato di avere avuto una relazione con una donna dai 16 ai 19 anni. Per amore, Simone ha spiegato di aver abbandonato gli studi e aver iniziato a lavorare.

Nel momento in cui la coppia ha deciso di prendere due strade differenti, entrambi sono caduti in depressione.

Antolini non ha più visto e sentito la sua ex, ma si si è augurato che possa essere felice. Poi ha lasciato intendere di avere avuto una figlia dalla relazione naufragata: "Nonostante abbiamo questa bellissima cosa in comune, ancora non riusciamo ad avere un accordo".

Botta e risposta tra Cecchi Paone e Ilary Blasi

Cecchi Paone ha avuto un battibecco con la conduttrice.

Il concorrente ha parlato di un accordo firmato prima di partire, in cui lui e Simone avrebbero giocato sempre in coppia. Dunque, non intendeva giocare da solo.

Ilary Blasi ha rassicurato Alessandro di rileggere il suo contratto, ma nel momento in cui non compariva alcuna clausola avrebbero dovuto giocare da soli. Per capire il destino di Cecchi Paone e Antolini bisognerà attendere la puntata di lunedì 15 maggio.