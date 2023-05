Mare fuori 4 tornerà in onda il prossimo anno e le nuove puntate sono in cantiere. II cast della fortunata Serie TV targata Rai è già sul set per le riprese, ma chi ci sarà? Il pubblico potrà rivedere Ciro e Gaetano, anche se non si sa ancora in che modo i due personaggi riappariranno, visto che hanno perso la vita. Confermata anche la presenza di Nunzia, mentre non ci sarà più Naditza.

Anticipazioni Mare fuori 4: all'Ipm femminile tornerà Nunzia

C'è molta attesa per la quarta stagione di Mare Fuori e i fan hanno già preso d'assalto il set in cui si stanno girando le nuove puntate.

Tra le prime anticipazioni trapelate c'è il ritorno di Nunzia, una delle sorveglianti dell'Ipm femminile, interpretata da Carmen Pommella. L'attrice ha confermato la sua presenza sul set, quindi il personaggio che era scomparso all'improvviso durante la terza stagione farà parte delle nuove storie che verranno raccontate.

Non si tratta dell'unico ritorno, perché ci saranno anche i personaggi di Ciro e Gaetano. I due protagonisti hanno perso la vita nelle puntate andate in onda e, considerando questo, molto probabilmente appariranno in nuovi flashback.

Addio a Naditza, nessun lieto fine con Filippo

Le nuove puntate di Mare fuori non vedranno tra i protagonisti Naditza. La protagonista interpretata da Valentina Romani era sparita nella terza stagione per una sua decisione.

Naditza, infatti, si era resa conto che la sua storia d'amore con Filippo avrebbe portato il ragazzo a vivere una vita in fuga e per questo aveva preferito farsi da parte.

Per i due innamorati, quindi, almeno nella quarta stagione non ci sarà un lieto fine. L'attrice ha annunciato l'addio al suo personaggio, anche se non ha escluso un ritorno in futuro se ci saranno altre stagioni.

Trame della quarta stagione: Edoardo diviso tra Teresa e sua moglie, Rosa di fronte a una scelta

È confermatissimo il resto del cast di Mare fuori 4 e i fan sono in attesa di scoprire come si evolveranno le storie dei loro personaggi preferiti. Il finale della terza stagione ha visto Edoardo lottare tra la vita e la morte dopo essere stato tradito da Don Salvatore.

Il ragazzo c'è stata una speranza di sopravvivenza grazie alla donazione di sangue ricevuta da Teresa. Resta quindi tutto da decidere per il futuro di questo personaggio, diviso tra l'amore per la ragazza che aveva lasciato e sua moglie, ma ci saranno ancora altre storie da chiarire.

Carmine e Rosa si sono dichiarati amore, ma Don Salvatore ha messo sua figlia davanti a una scelta molto dolorosa. Proprio nell'ultima scena andata in onda, la figlia del boss impugnava una pistola, costretta a decidere tra la vita di suo padre e quella del ragazzo che ama. Alla fine si è sentito uno sparo e solo nella quarta stagione si capirà cosa sia successo davvero.