La vicinanza tra Mujgan e Fikret sarà motivo di pettegolezzi durante le prossime puntate della terza stagione di Terra Amara.

Un abbraccio amichevole tra la dottoressa e il nipote di Fekeli verrà interpretato da un'infermiera in maniera equivoca. Così quando Yilmaz verrà a sapere che la moglie è incinta, essendo convinto di non avere da mesi dei momenti passionali con lei, si convincerà che Fikret abbia macchiato il suo onore. Anche se l'amore per Mujgan sarà ormai svanito, Akkaya non ci penserà due volte e si ritroverà quasi sul punto di sparare a Fikret.

Il pettegolezzo su Mujgan e Fikret

Proseguono le anticipazioni di Terra amara e si concentrano sul rapporto di ostilità che si verrà presto a creare tra Yilmaz e Fikret. Seguendo la storyline della soap turca, la dinamica in questione si verrà a creare quando, durante l'operazione della zia Behice, Mujgan accetterà solo la vicinanza di Fikret, che per consolarla la abbraccerà. Questa innocente tenerezza verrà vista da un'infermiera come qualcosa di più intimo, tanto da dare vita a un pettegolezzo: ben presto in paese si diffonderà la voce che Mujgan ha tradito Yilmaz e non passerà molto tempo prima che Cetin, il tuttofare di Alì Rahmet e Yilmaz, venga messo al corrente della questione.

Cetin reagirà picchiando chi ha messo in giro la voce, ma tutto ciò verrà visto da Akkaya, il quale chiederà spiegazioni.

Naturalmente, Yilmaz non tollererà di essere lo zimbello del paese, sebbene non ami più la moglie.

Yilmaz sul punto di uccidere Fikret

La rabbia di Yilmaz sarà ancora più forte per via della notizia della gravidanza di Mujgan. La dottoressa infatti, solo poche ore prima, ha comunicato al marito di essere in attesa del loro secondo figlio, affermando di aver concepito il bimbo durante una serata in cui lui era ubriaco.

Unendo i puntini, Yilmaz si convincerà che il figlio portato in grembo dalla dottoressa sia in realtà di Fikret e quindi lo cercherà all'interno della fabbrica portando con sé una pistola.

Minacciandolo con la sua arma, Yilmaz cercherà di convincere Fikret a confessare di essere l'amante della moglie, ma questi resterà senza parole visto che (anche se effettivamente ha iniziato a provare dei sentimenti per la donna) finora ha sempre cercato di mantenersi a distanza per non avere ulteriori problemi. Proprio quando Yilmaz furioso sarà quasi sul punto di uccidere Fikret interverrà Mujgan, la quale troverà il modo di fermare il marito facendo una rivelazione agghiacciante.