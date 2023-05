Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 29 maggio al 4 giugno, Steffy deciderà di affrontare Sheila, dopo aver scoperto tutto il piano ordito ai danni di Brooke.

La giovane Forrester non si farà intimidire e deciderà di risolvere personalmente la situazione, non prima di aver informato suo marito John Finnegan riguardo le malefatte di sua madre. Tuttavia, le cose non andranno come Steffy aveva previsto. Durante il confronto tra la stilista e Sheila, la tensione salirà alle stelle, e ci saranno alcuni colpi di arma da fuoco.

Beautiful, puntate trame fino al 4 giugno: Brooke vuole tornare con Ridge

Nelle puntate di Beautiful trasmesse dal 29 maggio al 4 giugno, Taylor, la madre di Thomas e Steffy, continuerà a fare pressione sul figlio affinché non si metta in mezzo alle faccende tra Ridge e Brooke, e lo pregherà di mantenere la calma, soprattutto per il bene della sua famiglia. Brooke, dal canto suo, cercherà ancora una volta di convincere Ridge a tornare insieme a lei e a non rinunciare all'amore che li ha uniti per tanto tempo.

Liam, intanto, non riuscirà a smettere di tessere le lodi della sua ex moglie. Il tutto si intreccerà con il dramma di Sheila: la donna sarà convinta che Thomas abbia deciso di mantenere il suo segreto e sarà anche certa che l'unico ostacolo tra lei e suo figlio John, in realtà sia Steffy.

Successivamente Sheila si confiderà con Deacon e gli dirà di aver bisogno di aiuto. Molto presto, però, Carter avrà un nuovo imprevisto da affrontare: Sheila, infatti, riceverà una telefonata inattesa da Steffy, che la informerà di volerle parlare, ma sarà ignara del fatto che la donna ha scoperto tutta la verità riguardo Brooke.

Steffy e Sheila ai ferri corti

Ridge si appresterà ad arrivare in ufficio, proprio mentre suo figlio Thomas e la sua ex moglie Taylor stanno discutendo di lui e della sua relazione con Brooke Logan. Nel frattempo Brooke riceverà una telefonata inaspettata da Bridget: la donna annuncerà di essere in città per lavoro.

In seguito, presso Il Giardino, Steffy Forrester si confronterà con Sheila, la madre di suo marito John.

La situazione sembrerà andare fuori controllo sin da subito e le due donne arriveranno alle mani. Poco dopo Finnegan, preoccupato per la scomparsa improvvisa di Steffy, localizzerà il suo cellulare e scoprirà che si trova a Il Giardino, sarà così che si precipiterà sul posto.Appena arrivato, John si troverà davanti una scena assai spaventosa e vedrà Sheila puntare una pistola contro sua moglie Steffy.

Nel frattempo, Thomas chiederà a suo padre Ridge se ama ancora Taylor e se sia disposto a riprovarci con lei. Ridge risponderà di sì ma allo stesso tempo sembrerà molto combattuto. Lo stesso pensiero verrà espresso anche da Taylor quando rimarrà sola con Ridge e comincerà riflettere sulla vita dei loro figli.

Sheila spara contro Steffy

Sheila non avrà ripensamenti e all'improvviso sparerà contro Steffy, ma per errore colpirà John, arrivato proprio in quel momento. La stilista sarà costretta a guardare il suo amato mentre giace a terra, in preda al dolore. Sheila sembrerà aver perso la testa e non permetterà a Steffy di chiamare i soccorsi, promettendole che lascerà andare John soltanto se lei andrà via e dimenticherà tutto.

Steffy sembrerà non avere via di scampo: all'improvviso Sheila sparerà un nuovo colpo e stavolta colpirà Steffy, poi la donna fuggirà via lasciando i due riversi a terra. In seguito verranno ritrovati da Deacon, che chiamerà immediatamente i soccorsi. Sheila, tornando in albergo, inizierà a disperarsi per aver fatto del male a suo figlio.

Nel frattempo, alla Forrester Creations, Ridge e Taylor parleranno di come la loro figlia sia una donna forte e indipendente, pronta a prendere in mano le redini dell'azienda di famiglia.

Infine, l'attenzione si sposterà su Liam, il quale continuerà a tessere le lodi di Steffy, mentre Bill si renderà conto che il figlio è ancora molto legato a lei e la preferisce addirittura a Hope.