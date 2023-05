Micol Incorvaia è stata una delle protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip laddove ha anche trovato l'amore con il suo Edoardo Tavassi.

La sorella di Clizia ha trascorso il week end assieme al suo fidanzato e ad un'altra coppia nata all'interno del Reality Show, quella formata da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, fra Gardaland e Verona. Al termine Micol è ritornata a casa a Milano ma attraverso una storia diffusa con il proprio profilo ufficiale Instagram ha rivelato di essere restata chiusa fuori dal suo appartamento: "Eccoci qua, sono un'idiota".

Il racconto di Micol Incorvaia

Sconsolatamente seduta sulle scale del palazzo in cui vive, Micol ha così raccontato la sua disavventura ai followers: "Un'idiota che è uscita per fare delle cose, ha dimenticato le chiavi di casa e adesso sono rimasta chiusa fuori". Successivamente Incorvaia ha preso la decisione di non rimanere nel suo palazzo ma di raggiungere la propria coinquilina sul luogo di lavoro per recuperare per l'appunto le chiavi e poter così rientrare.

Proseguono quindi le disavventure per l'ex gieffina dopo quella vissuta con il corriere di qualche giorno fa, quando il ragazzo addetto allo smistamento pacchi l'aveva 'svegliata di soprassalto alle 9:30'.

Più in generale Micol ha dichiarato di non essersi ancora ripresa dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip 7 quando poteva riposarsi in ogni momento volesse data la reclusione forzata nella casa.

Gli Incorvassi e gli Oriele insieme a Gardaland

Nel weekend appena trascorso, come accennato in apertura, le coppie composte da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, ovvero gli 'Incorvassi', e da Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli ("gli Oriele"), si sono dunque recate a Gardaland.

I quattro ex concorrenti del GF Vip 7 hanno provato tutte le attrazioni divertendosi in compagnia.

Da dopo il GF VIP 7 i quattro appaiono inseparabili con anche Giaele De Donà, altro concorrente del reality, ad unirsi spesso alla comitiva.

Simpatici nel parco divertimenti i siparietti trasmessi via social proprio tra Micol Incorvaia stessa ed Edoardo Tavassi, che ha più volte preso in giro la compagna per il timore da lei dimostrato in riferimento ad alcune attrazioni.

A spronarla o tenerle spesso la mano in queste circostanze Oriana, che ha teso la mano all'amica aiutandola a ritrovare la via dell'uscita quando, ad esempio, le due si sono recate nella stanza degli specchi.