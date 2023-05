Pare che Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, possa sbarcare in Honduras durante la sesta edizione dell'Isola dei Famosi 2023, in qualità di ospite. A lanciare l'indiscrezione è stato Alessandro Rosica. Durante l'ultima settimana il reality show con protagonisti i naufraghi ha subito un calo di ascolti, di conseguenza pare che Ilary Blasi abbia intenzione di portare rinforzi per mandare avanti lo show. Questo anche per il fatto che in Honduras sta succedendo di tutto e di più. La stessa ex moglie di Totti, con il sostegno di Alvin, ha ammesso che l'edizione di quest'anno sia realmente difficile.

Basti pensare che in sole cinque settimane diversi naufraghi hanno dovuto abbandonare il reality a causa di infortuni. Tra coloro che sono dovuti tornare a casa Fiore Argento, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Ad ogni modo, non tutto è perduto: tra i protagonisti di questa edizione dell'Isola dei Famosi c'è ancora Helena Prestes e sembra che Nikita arriverà sull'Isola proprio per parlare con la modella brasiliana.

Isola dei Famosi: Nikita e Helena potrebbero incontrarsi

Nikita Pelizon dovrebbe giungere in Honduras esclusivamente nel ruolo di ospite, come del resto già accaduto con Asia Argento. Sembra che Pelizon farà una sorpresa a Helena, che al momento sarebbe del tutto ignara del suo arrivo.

Da quando è iniziata questa edizione dell'Isola, la vincitrice del GF Vip ha sempre tifato per la modella, che ha già diviso i telespettatori per il suo comportamento. Alessandro Rosica ha annunciato il possibile arrivo di Nikita tramite il seguente tweet:

La vincitrice del grande fratello vip Nikita sta partendo per l’Honduras per fare una sorpresa alla sua amica Helena Prestes. Fonte ufficiale e vera. Si prega di citare la fonte Alessandro rosica investigatore social #nikiters #isoladeifamosi #isoladeifamosi2023 — Alessandro Rosica (@Investigsocial) May 17, 2023

Non tutti apprezzano Helena Prestes

Sono parecchi i telespettatori, tra i quali anche diversi fan di Nikita Pelizon, che non starebbero apprezzando l'atteggiamento di Helena Prestes e neanche gli altri naufraghi sembrano riuscire a digerire i modi di fare della modella.

Il portale Gossip e TV ipotizza che Nikita presenzierà alla sesta puntata del reality per dare il suo appoggio a Helena, offrendole inoltre qualche consiglio per andare avanti nel reality nel migliore dei modi.

Nikita e Helena si conoscono molto bene: le due hanno partecipato anche all'edizione 2022 di Pechino Express. L'eventuale arrivo in Honduras sarà per Nikita una nuova opportunità di apparire in tv dopo il trionfo al GF Vip 7 terminato lo scorso 3 aprile.

Questo finora è quanto reso noto da Rosica, che è conosciuto sul web con l'appellativo di "Investigatore dei social".

La modella brasiliana è sicura di vincere

È possibile che con la presenza di Nikita, lo staff dell'Isola abbia pensato di dare una carica in più a Helena. Di recente la giovane ha dichiarato che butterà fuori dal reality tutti gli altri partecipanti, dimostrando una certa sicurezza. Tuttavia al momento Prestes si trova al televoto assieme a Fabio Ricci e Pamela Camassa.