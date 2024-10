Deva e Gulcemal si lasceranno andare alla passione nelle prossime puntate de La Rosa della vendetta. Le anticipazioni rivelano che Deva lascerà la villa, ma quando rivedrà suo marito non potrà resistere e tra loro ci sarà una notte d'amore molto emozionante. Gulcemal, tuttavia, troverà una brutta sorpresa al suo risveglio: Deva gli lascerà una lettera di addio spiegando che non possono stare insieme a causa del loro passato.

Deva scoprirà chi sono i suoi veri genitori

Tutti i nodi verranno al pettine nelle prossime puntate de La Rosa della vendetta e Deva saprà tutta la verità sul passato di sua madre e suo padre.

Gara, spinta dalla visita di Zafer alla villa, si deciderà a rivelarsi a Deva dicendole che è lei sua madre. L'abbraccio tanto atteso tra madre e figlia, però, non ci sarà. Deva sarà molto arrabbiata con Gara per averle mentito e averle fatto credere che fosse morta e a nulla serviranno le spiegazioni della donna. Gara, in lacrime, racconterà tutta la sua storia a Deva, spiegandole che molti anni prima, Zafer l'ha spinta nel lago e tutti hanno creduto che fosse morta, ma un pescatore l'ha salvata. La donna ha detto a sua figlia che ha dovuto fingere di essere morta perché Zafer l'avrebbe certamente uccisa se l'avesse rivista. Deva scoprirà anche che il padre era Mustafa, il secondo marito di Zafer.

Tutte queste verità faranno precipitare Deva in una crisi profonda e la donna farà le valigie per lasciare la casa di Gulcemal. Quest'ultimo, intanto, verrà a sapere da Ibrahim che Mustafa era il padre di Deva e non potrà certo biasimarla per la sua scelta.

L'ultima notte di Gulcemal e Deva

Gulcemal lascerà Deva libera di andare via e tra i due sembrerà tutto finito.

Entrambi andranno a trovare il loro padre sulla tomba e si incontreranno per caso al cimitero. Qui, in un commovente addio, Deva si toglierà la fede e la consegnerà a suo marito, pronto a concederle il divorzio. Qualcosa, tuttavia, continuerà a guidare i protagonisti l'uno verso l'altra e sarà molto difficile separarsi davvero.

Gulcemal riuscirà a trovare la casetta in cui Deva si è rifugiata e tra loro ci saranno dei momenti molto emozionanti, in cui lui spiegherà che nulla potrà mai dividerlo dalla donna che ama. Deva si lascerà andare per la prima volta alla passione con Gulcemal e tra i due tutto sembrerà essere tornato magico come i primi tempi. Al suo risveglio, però, Gulcemal troverà una lettera di Deva che gli dice addio per sempre. In poche righe, la donna spiegherà che lei lo ha amato con tutto il cuore, ma il loro amore è impossibile e stando insieme si farebbero solo del male. "Volevo passare un'ultima notte d'amore con te", concluderà Deva. L'uomo non riuscirà a trattenere le lacrime e sarà disperato all'idea di aver perso l'unica donna della sua vita.

Le nozze di Deva e Gulcemal

Nelle puntate precedenti, Gulcemal e Deva si sono sposati e per loro è iniziato un periodo molto difficile. Il giorno delle nozze, Gulcemal è corso da Zafer, che ha finto di essere in punto di morte solo per rovinargli il giorno più importante della sua vita. La donna ha rivelato a suo figlio che Deva e Mert erano fidanzati e che tutti gli hanno mentito per mesi. In preda alla rabbia, Gulcemal ha costretto Deva a firmare i documenti del matrimonio e Mert ha fatto loro da testimone, ma tutto è cambiato. Il protagonista non ha più rivolto la parola a sua moglie, che si è ritrovata all'improvviso a vivere in un incubo e senza l'appoggio di suo padre. Deva si è ammalata a causa della forte sofferenza e Gulcemal ha dimostrato di amarla ancora prendendosi cura di lei.