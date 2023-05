L'arrivo di Fikret Fekeli a Adana sarà destinato, durante la terza stagione di Terra Amara, a creare non poco scompiglio. Come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, sebbene il nipote di Alì Rahmet messo alle strette da Behice sia riuscito a dimostrare di non aver mentito, un suo gesto metterà sull'attenti Yilmaz. Quest'ultimo accoglierà molto bene Fikret, proponendogli addirittura di occuparsi con lui e con il padrino della fabbrica di cotone, ma ben presto Akkaya comincerà ad essere sospettoso soprattutto dopo che un gesto del nuovo arrivato scatenerà l'ennesima discussione con Mujgan.

Fikret sottrae una lettera a Demir

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla figura di Fikret, che catalizzerà ben presto l'attenzione dei telespettatori. Seguendo la storyline della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui durante la veglia funebre organizzata in onore di Hunkar nella tenuta Yaman, Fikret che avrà accompagnato lo zio Alì Rahmet comincerà a girare tra le stanze della casa. Giunto nello studio di Demir, Fikret comincerà a cercare tra i documenti fino a trovare la lettera in cui Yilmaz dichiarava che la moglie aveva tentato di uccidere Zuleyha.

Fikret, che si legherà subito a Mujgan, prenderà la lettera per evitare un pericolo alla nuova amica e la nasconderà nella tasca della sua giacca.

Ma proprio durante la serata, la dottoressa, giunta a casa, si troverà a sistemare le giacche e avrà modo di vedere la lettera firmata dal marito. Mujgan andrà su tutte le furie e chiederà immediatamente spiegazioni a Yilmaz mostrandosi offesa. Akkaya affermerà di averlo fatto per evitare il carcere e solo dopo aver fatto un patto con Demir, impegnandosi con quest'ultimo a non acquistare le terre appartenute agli Yaman.

I dubbi di Yilmaz su Fikret

Mujgan non vorrà sentire ragioni ma a questo punto interverrà proprio Fikret che spiegherà di aver preso la lettera nel tentativo di salvaguardare la dottoressa e di aver trovato la missiva mentre era alla ricerca di eventuali documenti che Demir avrebbe potuto usare contro lo zio. Se da un lato Mujgan sarà riconoscente a Fikret, dall'atro questo gesto non andrà a genio a Yilmaz.

Confidandosi con il suo braccio destro nonché amico Cetin, Akkaya riferirà di aver notato alcuni comportamenti strani in Fikret e aggiungerà di aver cominciato a sospettare che il nipote di Alì Rahmet nasconda a tutti un segreto. Sarà davvero così? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara anche se sarà subito ben chiaro che l'ipotesi di Yilmaz non è poi così avventata.