Oriana Marzoli ha avviato una diretta su Mtmad (portale iberico) insieme alla mamma Cristina. Tra i vari argomenti affrontati dalle due, non poteva mancare il capitolo dedicato a Daniele Dal Moro: l'influencer venezuelana ha rivelato per la prima volta di provare dei sentimenti. La mamma invece, ha bacchettato l'imprenditore per essere poco propenso a mostrare contenuti sui social.

Le dichiarazioni di Oriana

Durante la diretta su Mtmad, Oriana Marzoli e sua mamma Cristina hanno risposto ad alcune domande poste dai fan. Una fan ha chiesto a Cristina se vede sua figlia innamorata di Daniele Dal Moro.

La donna anziché glissare ha affermato: "Si, lei quando sta con un ragazzo se ne innamora mentre lo frequenta". A fare eco alla mamma, ci ha pensato la stessa Oriana: "Se sto con Dani è perché provo dei sentimenti, mi vergogno". Inoltre la 31enne ha rivelato che non le piace perdere tempo in amore e non è facile trovare una persona che completi l'altro.

A quel punto mamma e figlia sono state protagoniste di un siparietto: la signora Cristina ha bacchettato Daniele per essere poco propenso a condividere contenuti sui social, mentre Oriana ha risposto che fosse per lei non ci sarebbe alcun problema.

Le dichiarazioni della signora Cristina

La diretta è proseguita con la signora Cristina che si è detta orgogliosa per il percorso svolto dalla figlia al Grande Fratello vip 7.

A detta sua, Oriana è riuscita a tirare fuori il lato più dolce e sensibile. Al contrario, nei passati reality show ha sempre tirato fuori l'impulsività avendo anche dei problemi con altri concorrenti. La mamma di Marzoli ha precisato che la figlia non ama fare vedere il suo più "debole", ma la donna è convinta che alla gente piace vedere anche la parte più umana di una persona: "Quello che è piaciuto di più è stato il lato sensibile che io già conoscevo".

In merito al percorso della figlia svolto nella casa di Cinecittà, Cristina si è detta dispiaciuta che in prima serata siano stati mandati in onda solo i litigi e mai le ingiustizie subite dalla 31enne: secondo lei, molta gente parlava alle sue spalle ma in puntata è sempre stato mostrato altro. Infine, mamma Cristina ha detto di essere sempre stata una "Spartana" e tra gli ex concorrenti nutre una particolare simpatia per Giaele De Donà, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e Alberto De Pisis.

Daniele Dal Moro non è stato citato, perché mamma Cristina ha precisato che lui non è un amico per sua figlia Oriana.

A fare eco alla mamma è stata ancora una nuova Marzoli: la giovane ha riferito di essersi legata alle persone citate dalla mamma, perché sono tutti molti simili agli amici di Madrid.