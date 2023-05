Si fanno insistenti le indiscrezioni riguardo ad una presunto flirt in corso fra Paola Di Benedetto e Luigi Strangis. Ciononostante, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha smentito le voci dichiarando che c'è un bel rapporto con il vincitore della passata edizione di Amici ma nessuna relazione sentimentale. Nei mesi passati sembrava che i rumor si fossero assopiti ma le ultime storie pubblicate dall'influencer sul proprio account ufficiale Instagram hanno condotto i follower ad ipotizzare che fra quest'ultima e Strangis potesse essere scattato qualcosa.

La smentita di Paola Di Benedetto

Scendendo nei dettagli, nelle scorse ore Paola Di Benedetto ha postato sui social alcune stories in cui era in compagnia di Luigi Strangis. Non ci sono dubbi che la vincitrice del Grande Fratello Vip 4 e il cantante che ha trionfato ad Amici 2022 si frequentino ma, a quanto pare, non ci sarebbe nessun rapporto d'amore all'orizzonte. Proprio l'influencer ha voluto mettere a tacere il gossip su una possibile love story affermando: "Adoro Luigi e c'è una bella amicizia tra noi, nient'altro". L'artista, invece, ha voluto sottolineare che in questo momento della sua carriera si sta concentrando esclusivamente sulla musica.

L'indiscrezione sul flirt fra Paola Di Benedetto e Strangis

Era stata Very Inutil People, la pagina di gossip che informa su pettegolezzi riguardanti i VIP ad affermare di un flirt in corso fra Paola Di Benedetto e Luigi Strangis. La love story era stata confermata da una persona vicina ai diretti interessati che aveva detto come fra i due ci fossero attimi di passione ed il messaggio giunto al portale,era stato pubblicato in una storia su Instagram.

A questo messaggio si sono poi aggiunti ulteriori dettagli. Questa persona farebbe parte del gruppo Telegram sul cantante specificando che in più circostanze li avrebbero visti da soli anche se non ci sarebbero conferme fotografiche riguardo alle indiscrezioni su una relazione più che amicale fra le vincitrice del GF Vip 4 ed il cantante.

L’ultimo messaggio riportato su Instagram dal portale, riguardante il presunto rapporto sentimentale fra Di Benedetto e Strangis, fa riferimento ad un certo Mario, amico dell'ex gieffina che accompagna anche l'artista agli eventi e ultimamente condividono sui social vari momenti nei quali sono tutti e tre assieme.

Le indiscrezioni non sono sfuggite alla diretta interessata che, con il messaggio pubblicato sul proprio account Instagram ha, almeno per ora, spento queste voci mettendo in evidenza come gli attimi trascorsi insieme siano frutto soltanto di una bella amicizia.