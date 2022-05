Manca poco alla finale di Amici di Maria De Filippi e ad aggiudicarsi la vittoria finale potrebbe essere Luigi Strangis. Il giovane cantante e cantautore della squadra di Rudy Zerbi, 21 anni, è originario di Lamezia Terme e nel corso di questa edizione del talent si è messo in mostra ed è riuscito a pubblicare alcuni inediti di grande successo. L'ultimo si intitola Tienimi stanotte e sarà contenuto nel suo primo Ep "Strangis" prodotto dalla casa discografica 21Co, etichetta indipendente nata all'interno di Amici e della Fascino di Maria De Filippi.

Luigi Strangis favorito per la vittoria finale ad Amici 2021

Ancora poche ore e il pubblico finalmente conoscerà il nome del vincitore di questa edizione di Amici 21. In lizza per la vittoria finale oltre ad Albe, Alex, Sissi, Michele e Serena, c'è anche Luigi Strangis. Il giovane cantautore della squadra Zerbi-Celentano, secondo i pronostici e i vari bookmaker, sembra essere il favorito per la vittoria. Sarà comunque il pubblico da casa attraverso il televoto a decretare il vincitore. Quindi i pronostici potrebbero essere sovvertiti.

Chi è Luigi Strangis: 21 anni è originario di Lamezia Terme

Classe 2001, Luigi è un cantante e cantautore originario di Lamezia Terme. Nato da madre calabrese e papà napoletano, Luigi è appassionato di musica sin da piccolo.

Ha frequentato il Liceo musicale Tommaso Campanella di Lamezia Terme ma non ha mai preso lezioni di canto, almeno fino a quando non è entrato nella Scuola di Amici. Ha però un'innata musicalità e per questo non è stato difficile per i vocal coach lavorare con lui durante questa esperienza nel Talent. Suona molti tipi di strumento e lo ha dimostrato in tutte le puntate del Serale di Amici, dove lo si è visto spesso esibirsi con la sua amata chitarra.

In uscita il primo Ep di Luigi: 'Strangis'

Durante la sua permanenza ad Amici, Luigi ha parlato anche della sua malattia. Dal 2016 soffre di diabete ma questo non gli ha impedito di inseguire i suoi sogni. Il giovane musicista ha confessato che per evitare che lo stress incida troppo sulla sua malattia, tende a lasciare andare le cose senza prendersela per delle sciocchezze.

A poche ore dalla finalissima, il cantante ha annunciato di aver firmato un contrato discografico con la 21Co, la casa discografica fondata da Gabriele Costanzo, Briga e Giordana Angi. Uscirà a breve il su primo Ep "Strangis", in cui saranno contenuti anche alcuni dei brani proposti ad Amici, come "Tondo" o "Tienimi stanotte", l'ultimo dei suoi inediti e che sta riscuotendo grandissimo successo. Per Luigi a questo punto, mancherebbe la ciliegina sulla torta, ossia la vittoria finale ad Amici 2021.