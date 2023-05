Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20:00 su Rete 4, così come sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni bavaresi della soap opera nata da un'idea di Bea Schmidt, in merito agli episodi da lunedì 22 a domenica 28 maggio, raccontano che Ariane, dopo aver osservato un momento di complicità tra Cornelia e Robert, minaccerà la madre di Benni dicendole che non avrà mai tutto per sé l'albergatore. Josie, intanto, farà visita a Paul dopo aver fatto allontanare il ragazzo con la sua sconsiderata frase, nel frattempo Gerry sarà entusiasta di trasferirsi in un appartamento da condividere con Erik.

Holle, infine, vorrà porre fine alla sua sofferenza legata anche alle minacce di Ariane e sceglierà di lasciare Bichlheim in silenzio. Intanto Erik incontrerà Merle tramite Gerry e la new entry farà una buona impressione al dark man.

Erik pagherà gli studi di sommelier del cioccolato di Josie

Le trame di Tempesta d'amore, riguardo le puntate dal 22 al 28 maggio, evidenziano che Ariane non riuscirà a sopportare di vedere un momento di complicità tra Robert e Cornelia, quindi minaccerà quest'ultima dicendole che non avrà mai Saalfeld tutto per sé.

Lia, temendo per eventuali ripercussioni da parte di Kalenberg, racconterà tutto a Werner, il quale deciderà di denunciare la dark lady alla polizia. Nel frattempo Josie scoppierà a piangere durante il turno di lavoro in cucina in quanto triste per aver fatto allontanare Paul da lei a causa della sua sconsideratezza.

André, notando l'amarezza della sua assistente, l'aiuterà a preparare un dolce che risulterà talmente buono che lo chef vorrà inserirlo nel prossimo libro di cucina a marchio Fürstenhof, quindi Josie si rincuorerà e troverà il coraggio per far visita al direttore amministrativo.

Gerry, nel mentre, sarà entusiasta di pianificare il suo trasferimento nell'appartamento che andrà a condividere con Erik, ma Max temerà che Vogt si stia soltanto approfittando di suo fratello.

Grazie all'aiuto di Merle, fortunatamente, il golfista riuscirà ad affermare la sua idea al fitness trainer.

Josie, successivamente, sarà delusa scoprendo che i suoi studi da sommelier del cioccolato non saranno più pagati da Ariane, in quanto la stessa è stata arrestata, ma in soccorso della giovane Klee arriverà Erik che si prodigherà nell'occuparsi del denaro necessario per far continuare alla ragazza la sua formazione in tal senso.

La figlia di Yvonne ne sarà entusiasta ma, al contempo, dovrà fare i conti con una sconvolgente scoperta.

Lia lascerà l'hotel senza farne menzione a nessuno

Christoph non si capaciterà di come un'avvocatessa come Constanze possa difendere Ariane, ma von Thalheim non si curerà più di tanto del disappunto dell'uomo e si metterà di buzzo buono per cercare di rendere vana l'ultima dichiarazione di Werner a sfavore di Kalenberg.

Alla luce dell'ultima minaccia subita dalla dark lady, Cornelia inizierà a pensare che potrebbe non essere consanguinea di Robert, così quest'ultimo tenterà di dissuaderla dal perseguire tale pensiero mentre Holle riceverà l'incoraggiamento di Hildegard.

I coniugi Sonnbichler, poco dopo, regaleranno un divano a Gerry per il suo nuovo appartamento, ma ciò getterà un po' di malinconia in Merle, così il giovane Vogt farà un'offerta alla ragazza.

Cornelia, decisa a far chiarezza, commissionerà a Michael un nuovo test del DNA e ciò susciterà una certa amarezza in Werner, il quale temerà che tra lei e Robert possa finire malamente a causa del loro futile amore.

Le parole dell'anziano albergatore, oltre alle minacce di Ariane, renderanno irrespirabile il clima al Fürstenhof per la madre di Benni, così quest'ultima deciderà di togliere le tende senza dirlo a nessuno.

Josie, più tardi, scoprirà che Christoph ha nascosto una cimice nella scrivania di Constanze, così Saalfeld minaccerà Klee di licenziarla se ne farà menzione alla cugina di Maja. Grazie ai dialoghi ascoltati, i due albergatori potranno essere sempre una spanna avanti alle tattiche difensive di Constanze nei riguardi di Ariane ma, al contempo, Josie sembrerà non riuscire a omettere a lungo la sua scoperta.

Gerry farà conoscere Merle a Erik, il quale ne rimarrà affascinato e inizierà a flirtare con la stessa, ma verrà prontamente respinto dalla ragazza. Non riuscendo ad accettare il due di picche, infine, Vogt andrà a parlare con Richter al fine di scoprire cosa prova per Merle.