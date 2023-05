Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con Terra Amara. La soap turca, in onda su Canale 5, non smette di stupire i telespettatori con tutti i suoi colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 21 al 27 maggio, rivelano che Yilmaz e Demir si alleeranno prima per cercare di sviare le indagini riguardo alla morte di Ercument e in secondo luogo per salvare il paese da due malintenzionati. Mujgan invece, metterà nei guai Zuleyha, dopo aver mandato agli Yaman un video come prova degli incontri segreti tra Yilmaz e Zuleyha.

Sabahattin chiede un favore a Julide

Demir verrà accusato dell'omicidio di Ercument. Sabahattin chiederà a Julide di archiviare il caso, ma la donna si rifiuterà. Hunkar e il figlio decideranno di incontrare Yilmaz e Fekeli per stabilire un piano. Mujgan inizierà a essere sospettosa del marito vista la sua improvvisa partenza. La nipote di Behice chiederà spiegazioni a Fekeli, ma lui non proferirà parola. Akkaya, insieme a Demir, partirà alla volta di Istanbul per incontrare la sorella di Ercument.

Sermin e Behice si coalizzeranno. La cugina di Demir inizierà a sparlare degli Yaman al Circolo, ma Naciye l'aggredirà verbalmente. Emel, sorella di Ercument, deciderà di testimoniare riguardo alla morte del fratello Successivamente, durante una conferenza stampa, dichiarerà che suo fratello è stato ucciso dalla malavita.

Terminata la questione, le due famiglie rivali avranno un nuovo incontro, dove decideranno di porre fine alle loro ostilità. Anche Zuleyha cercherà di seppellire l'ascia di guerra con Mujgan, ma quest'ultima non avrà alcuna intenzione di riappacificarsi.

Spoiler Terra amara, nuove puntate: Saniye scopre che Gaffur ha venduto i suoi gioielli

Zuleyha deciderà di regalare a Gulten il vestito delle nozze mai avvenute con Yilmaz. Saniye, invece, scoprirà che Gaffur ha venduto i suoi gioielli per ripagare i debiti con Hatip. La donna si recherà proprio da quest'ultimo e costringerà Gaffur a scusarsi.

Mujgan invierà a Demir un nastro che mostra un incontro tra Zuleyha e Yilmaz. Inizialmente la famiglia Yaman penserà si tratti di registrazioni di alcune partire di calcio e a causa del proiettore rotto non potranno vedere subito il filmato.

Due loschi uomini cercheranno di appropriarsi delle terre di Cukurova. Per il bene del paese Yilmaz e Demir stringeranno una nuova alleanza. Fekeli convincerà tutti gli imprenditori della zona a rifiutare qualsiasi offerta. Per Demir arriverà il momento di visionare il nastro inviato da Mujgan. Yaman andrà su tutte le furie quando vedrà nel video la moglie insieme a Yilmaz. Yaman prenderà la pistola e trascinerà la moglie in macchina per poi portarla nel bosco.