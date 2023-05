Terra Amara registra ogni giorno ascolti molto alti per le puntate in onda su Canale 5. Le trame sempre ricche di sorprese piacciono molto ai telespettatori, che non vedono l'ora di scoprire che cosa accadrà. Le anticipazioni della soap opera svelano che Gaffur si dispererà dopo la perdita di Saniye ma troverà l'amore con una nuova donna. Anche questo amato personaggio si spegnerà circondato dai suoi cari in una lunga notte estiva. Zuleyha, invece, non riuscirà a realizzare il sogno di avere un uomo al suo fianco che la ami per sempre, nonostante diventi una personalità molto influente per la città di Cukurova.

Anticipazioni Terra amara su Gaffur e Saniye

Molte cose cambieranno nelle trame che verranno trasmesse prossimamente su Canale 5. Purtroppo Saniye e Gulten verranno investite da Colak mentre si fermeranno per strada, intente a cambiare una ruota della loro automobile.

L'uomo, alla guida della sua vettura in compagnia del figlio, non si fermerà nemmeno a soccorrerle, dirigendosi di gran carriera verso la propria abitazione.

Le due poverine verranno portate all'ospedale ma per nessuna delle due ci sarà speranza e Gaffur piangerà lacrime amare per la perdita dell'adorata Saniye.

Gaffur perde Saniye e si risposa in Terra amara su Canale 5

Terra amara proseguirà con la vita di Gaffur che proverà a voltare pagina molti anni dopo la scomparsa tragica della sua sposa.

Gaffur si rifarà una vita con Gulslum e avrà anche una figlia. Una nuova famiglia per lui dunque, che vivrà abbastanza a lungo da godersi la meritata tranquillità.

Nel frattempo, Zuleyha sarà diventato un personaggio di spicco a Cukurova. Dirigerà l'azienda Yaman con grande dimestichezza, ma non sarà altrettanto fortunata in amore, visto che non ci sarà nessuno al suo fianco.

Cosa succede nelle nuove puntate di Terra amara

Arrivano nuove anticipazioni su ciò che succederà nelle nuove puntate. Come svelano gli spoiler turchi Adnan, l'adorato figlio di Altun, diventerà un regista molto famoso e il suo primo film che lo porterà al successo verrà proprio dedicato alla storia della sua famiglia.

E poi ancora Zuleyha si troverà anziana e sola senza alcun uomo che la possa accompagnare negli ultimi anni della sua vita, anche se verrà ripagata dall'amore e dall'affetto dei suoi adorati figli.

Nelle prossime puntate di Terra amara Lufiye verrà rieletta sindaco, oltre che incaricata del titolo di ministro dell'agricoltura della città di Adana. Gli ultimi anni di Gaffur e Gulslum, saranno molto felici, anche grazie alla presenza dei figli Mehmet Ali e Üzüm. Gaffur morirà circondato dall'affetto dei suoi cari in una notte d'estate e tutta la città di Cukurova lo ricorderà con grande affetto.