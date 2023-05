Prosegue Un Posto al sole con nuovi e avvincenti episodi e nelle prossime puntate al centro delle scene ci sarà il ritorno di Luca a Napoli. Il medico prenderà servizio come primario, ma ad incuriosire il pubblico è la sua vita privata. Nella puntata in onda il 1° giugno, infatti, emergerà un grave problema di salute che per il momento De Santis ha tenuto nascosto. In parallelo ci saranno anche le vicende di Giulia che si troverà ad affrontare un periodo difficile per altre situazioni. I due ex si ritroveranno dopo molti anni? Per il momento Luca è ospite da Michele, mentre Giulia resterà da sola alla terrazza.

Anticipazioni Un Posto al sole: Luca e Giulia saranno protagonisti

Le anticipazioni di Un Posto al sole del 1° giugno raccontano che l'arrivo di Luca a Napoli porterà diverse novità. Il pubblico ha già notato che il medico nasconde qualcosa ai suoi amici, perché nelle puntate andate già in onda, alla sua prima apparizione aveva usato una siringa per iniettarsi una sostanza. Anche al suo ritorno, Luca ha usato dei medicinali, questa volta in compresse, stando sempre attento a non essere visto da Michele. Ma cosa nasconde Luca De Santis? Nella puntata di giovedì l'uomo dovrà affrontare una situazione di forte disagio e sarà sempre più chiaro che soffre di una grave malattia.

Anticipazioni puntata di giovedì 1 giugno: Luca vivrà un forte disagio

Le prossime puntate di Un posto al sole vedranno al centro delle scene l'insediamento di Luca De Santis come nuovo primario del San Filippo. Il medico prenderà il posto di Ornella che in questo modo potrà dedicarsi esclusivamente ai suoi pazienti e alla famiglia che aveva un po' trascurato a causa dei troppi impegni.

Luca, tuttavia, non vivrà una bella situazione a causa dei suoi problemi di salute che si faranno sempre più evidenti. Nel frattempo, Giulia dovrà affrontare la partenza di Angela, Franco e Bianca e si preparerà a vivere i mesi estivi in solitudine. Tra i pensieri dell'assistente sociale ci sarà anche il lavoro al centro, ostacolato dalle continue minacce di Eduardo.

Giulia resterà da sola alla terrazza

Giulia e Luca saranno tra i protagonisti delle prossime puntate di Un Posto al sole, ma le loro strade si incontreranno ancora? La cosa non si esclude visto che sono entrambi single e che in passato erano stati amanti. L'affetto tra i due è ancora evidente e si è visto nelle scorse puntate, ma è ancora presto per dire se ci sarà qualcosa di più. Giulia passerà i prossimi tre mesi da sola alla terrazza e Luca per il momento è ospite di Michele dopo aver ricevuto un rifiuto all'ultimo momento da parte del proprietario della casa che aveva affittato.