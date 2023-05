Hunkar e Fekeli concederanno una nuova possibilità al loro amore durante la terza stagione di Terra Amara, e saranno desiderosi di vivere appieno il loro sentimento ostacolato per più di venti anni. Per questa ragione, dopo la riappacificazione, Ali Rahmet chiederà nuovamente alla matrona degli Yaman di diventare sua moglie, dopo il fallimento del primo tentativo di matrimonio. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Hunkar accetterà immediatamente la proposta e scriverà una lettera al figlio spiegando le sue intenzioni.

Al contempo Fekeli informerà la sua famiglia del lieto evento, ma Behice non prenderà per nulla bene la novità.

Fekeli dona un anello a Hunkar

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sul legame amoroso che vede protagonisti Hunkar e Fekeli. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Yilmaz rapirà il piccolo Adnan per un intero pomeriggio, per poi riportarlo tra le braccia di Zuleyha. A seguito di questo evento, Hunkar e Fekeli si daranno appuntamento nel loro posto segreto per discutere e giurarsi vicendevolmente di combattere per i loro sentimenti, nella speranza di poter dare il buon esempio ai figli e rispettivi coniugi.

A tal proposito Fekeli non perderà tempo e donerà a Hunkar un anello chiedendole di nuovo di diventare sua moglie. La matrona accetterà con la speranza di poter coronare il suo sogno d'amore dopo il primo tentativo fallito miseramente. Successivamente Hunkar si sentirà in dovere di spiegare i suoi sentimenti al figlio, così comincerà a scrivergli una lettera spiegando che al più presto sposerà Ali Rahmet.

La scioccante scoperta di Hunkar sul passato di Behice

Nel frattempo Fekeli riunirà Yilmaz, Mujgan, il ritrovato nipote Fikret e Behice per comunicare la lieta notizia, ma non tutti accetteranno con gioia le imminenti nozze con il relativo trasferimento di Hunkar presso la tenuta di Alì Rahmet. Behice non accetterà la novità, ma per lei nuovi guai si delineeranno all'orizzonte.

Hunkar incontrerà il detective ingaggiato qualche tempo prima per investigare sulla vita di Behice e scoprirà che quest'ultima, con la complicità del defunto padre di Mujgan, ha ucciso i suoi due mariti per potersi impossessare delle loro ricchezze.

Hunkar chiederà immediatamente a Behice un incontro e la minaccerà di lasciare subito il paese se non vorrà che le informazioni finiscano sulla scrivania del pubblico ministero. Anche in questo caso, però, il colpo di scena a Terra amara sarà dietro l'angolo.