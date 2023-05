In Terra Amara la vita di Gaffur subirà un brusco terremoto quando in un colpo solo perderà la moglie Saniye e la sorella Gülten. Entrambe moriranno dopo essere state investite da un'auto, e per il capomastro nulla sarà più come prima. Tutto si rivelerà più difficile, soprattutto crescere da solo la piccola Üzüm, ma come si dice: dopo la tempesta arriva sempre il sole. Infatti nella vita di Gaffur arriverà una donna pronta a portargli felicità e insieme trascorreranno una vita serena e felice, fino a quando per l'uomo arriverà il momento di salutare per sempre la sua famiglia.

Gaffur e il momento difficile dopo la morte di Saniye

La vita di Gaffur sembrerà precipitare da un dirupo quando la sua Saniye morirà con Gülten in un incidente stradale [VIDEO]. Nulla per lui sarà più come prima e si ritroverà a crescere da solo la piccola Üzüm nella sua nuova vita da papà single.

Tutto ciò, però, non durerà per molto tempo, perché Gaffur incontrerà a Çukurova una donna di nome Gülsüm, e dopo una breve conoscenza convoleranno subito a nozze. Così Gaffur non sarà più solo a crescere Üzüm, in più farà anche da padre a Mehmet Ali, il figlio che Gülsüm ha avuto da una precedente relazione. I ragazzi cresceranno e per entrambi si prospetta un futuro veramente roseo.

Üzüm diventa una pediatra di successo

Mehmet Ali diventerà un architetto, e progetterà e regalerà ai genitori la casa dei loro sogni. Üzüm, invece, studierà Medicina e riuscirà a laurearsi con il massimo dei voti. Il suo sogno, però, sarà quello di diventare una pediatra così, grazie alla borsa di studio Hünkar Yaman, riuscirà a volare negli Stati Uniti e a prendere la specializzazione, ma non solo.

Per Üzüm si presenterà un'importante opportunità di lavoro: le verrà offerto il ruolo di capo dipartimento di Pediatria al Chicago State Hospital, occasione che coglierà al lavoro. Tuttavia la ragazza tornerà in Turchia per le vacanze e durante una di queste riceverà una spiacevole sorpresa.

La morte di Gaffur

Una sera l'intera famiglia Taşkın si ritroverà a cenare insieme nella casa di famiglia.

Dopo cena prenderanno un d'aria fresca nel balcone, ma a un certo punto accadrà l'impensabile. Gaffur si sentirà male e cadrà a terra. Purtroppo per lui non ci sarà nulla da fare ed esalerà l'ultimo respiro, circondato dall'affetto dei sui cari, all'età di 75 anni.

Sarà un dolore non solo per la sua famiglia, ma anche per gli amici più cari, e tra questi ci sarà ancora Çetin, il marito della defunta sorella Gülten. Anche lui, dopo tanto tempo da solo, deciderà di rifarsi una vita al fianco di Ayse, un'insegnante di musica. I due si sposeranno e avranno una bambina che Çetin, proprio in onore della prima moglie, chiamerà Gülten.